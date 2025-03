Intesa SanPaolo finanzia per 870 milioni di dollari Cider, il più grande parco solare fotovoltaico di New York

Con questa operazione Intesa SanPaolo rafforza il suo ruolo nel mercato statunitense delle energie rinnovabili

Intesa Sanpaolo conferma il suo impegno verso i progetti sostenibili con un’operazione da 870 milioni di dollari per finanziare il parco solare fotovoltaico Cider, il più grande di New York, si legge in una nota.

La Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo, guidata da Mauro Micillo, ha strutturato e in parte sottoscritto assieme a un pool di banche internazionali, un prestito a lungo termine a favore della Greenbacker Renewable Energy Company, per poter finalizzare l’acquisizione del progetto e a supporto della costruzione e della gestione del parco.

Il parco solare fotovoltaico Cider avrà una potenza di 500 MWac o 674 MWdc, sarà in grado di fornire energia a oltre 120.000 famiglie di medie dimensioni e creerà centinaia di posti di lavoro dedicati alla produzione di energia pulita nella Contea di Genesee.

“Siamo orgogliosi di riaffermare la nostra posizione nella green economy come attore chiave in un importante accordo di transizione energetica negli Stati Uniti, dove abbiamo una vasta esperienza e un forte track record nel settore” ha detto Nicola Doninelli, Responsabile Distribution Platforms & GTB della Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo. “Il nostro team di Finanza Strutturata della Filiale di New York negli ultimi anni ha finalizzato con successo diversi finanziamenti di grande rilevanza per l’energia sostenibile e le infrastrutture negli Stati Uniti, in Canada e in America Latina, consolidando ulteriormente il nostro ruolo di Impact Bank”.

Nell’operazione Intesa Sanpaolo ha agito in qualità di Coordinating Lead Arranger, Bookrunner e Co-Syndacation Agent rafforzando il suo ruolo nel mercato statunitense delle energie rinnovabili. Nel settore Intesa Sanpaolo ha già preso parte ad alcuni dei finanziamenti strutturati più significativi degli ultimi anni, come quello per la realizzazione del progetto SunZia tra New Mexico e Arizona, la più grande infrastruttura per la produzione e il trasporto di energia pulita dell’emisfero occidentale. Dal 2022, la banca ha contribuito con circa 18 miliardi di dollari in finanziamenti nelle Americhe e guarda ora a nuove aree in forte crescita come il Medio Oriente, con particolare attenzione agli Emirati Arabi Uniti.

Greenbacker, proprietario e gestore a lungo termine di Cider, è specializzata nella produzione di energia pulita da fonti rinnovabili e nella gestione di investimenti focalizzati sulla transizione energetica negli Stati Uniti. La società ha acquisito il progetto Cider da Hecate Energy, uno dei più grandi sviluppatori americani di energia rinnovabile.