Intesa Sanpaolo, “Crescibusiness Digitalizziamo in Tour”: 120 aziende italiane raccontano la loro innovazione digitale

Al via da Torino il nuovo programma itinerante chiamato “Crescibusiness Digitalizziamo in Tour” in 120 tappe dedicato all’imprenditoria artigiana, commerciale e turistica che ha saputo dare una svolta digitale al proprio business

Intesa Sanpaolo ha lanciato un nuovo programma chiamato “Crescibusiness Digitalizziamo in Tour” con l’obiettivo di promuovere l’innovazione digitale tra le aziende artigiane, del commercio, del turismo e della ristorazione in Italia.

120 aziende selezionate

Il tour di “Crescibusiness Digitalizziamo” è stato lanciato presso il Grattacielo di Intesa Sanpaolo a Torino in un evento in collaborazione con Visa.

Più di 2000 aziende si sono candidate per partecipare al programma Digitalizziamo. Di queste, sono state selezionate 120 aziende che si sono distinte per la digitalizzazione dei processi interni, dei canali di vendita, delle iniziative promozionali, della fidelizzazione, della presenza online e sui social media, nonché per l’adozione di soluzioni digitali nei pagamenti e nei rapporti bancari.

Grazie alla collaborazione di partner prestigiosi come Alkemy, Cerved, Monitor Deloitte, Nexi e Visa, le aziende partecipanti al programma avranno l’opportunità di accedere a un percorso di visibilità e sviluppo che include servizi avanzati e formazione. L’obiettivo è sostenere queste aziende anche nel perseguire obiettivi legati all’ESG, che sono fondamentali per tutte le categorie imprenditoriali.

Il programma Digitalizziamo

Digitalizziamo è parte del piano nazionale “Crescibusiness” lanciato dal Gruppo Intesa Sanpaolo alla fine del 2022 per supportare le aziende, in particolare quelle fortemente colpite dalla crisi energetica e dall’inflazione. Il programma è stato sviluppato in collaborazione con le principali associazioni di categoria nei settori dell’Artigianato, del Commercio, dei Servizi e del Turismo, con le quali è stato firmato un accordo. Crescibusiness mette a disposizione 5 miliardi di euro di nuovo credito per progetti di digitalizzazione, sostenibilità e sviluppo delle attività commerciali. Inoltre, offre il rimborso delle commissioni sui micropagamenti POS in anticipo rispetto agli altri operatori.

Far emergere le piccole eccellenze presenti in Italia

L’iniziativa Digitalizziamo ha l’obiettivo di mettere in luce le piccole eccellenze presenti nelle città e nei centri minori d’Italia, che comprendono attività artigianali, negozi, alberghi, ristoranti e aziende a gestione familiare, rappresentando l’essenza dell’imprenditoria locale. Una delegazione locale della banca, insieme al relativo Direttore Regionale, visiterà personalmente ciascuna di queste 120 realtà di successo in un tour che attraverserà l’Italia fino al 31 ottobre.

Il percorso toccherà città come Torino, Genova, Milano, Venezia, Bologna, Pisa, Roma, Napoli, Bari, Palermo e molte altre, includendo anche località più piccole come Muro Lucano, Sant’Anastasia, Pisciotta, Montecosaro, Gorle, Casalpusterlengo e Cortoghiana. Questa iniziativa innovativa mira a promuovere la transizione digitale in stretta collaborazione con la presenza storica di Intesa Sanpaolo nei vari territori.

Il progetto di Intesa rappresenta un impegno ulteriore della banca verso l’imprenditoria italiana, dopo i successi di programmi come Imprese Vincenti per le PMI e Up2Stars per le startup. La banca intende così supportare un segmento imprenditoriale che comprende oltre 4 milioni di aziende in Italia e che ha ricevuto finanziamenti per oltre 13 miliardi di euro nei tre anni precedenti.

“Il nuovo tour conferma il riconoscimento al valore del territorio e della singola esperienza imprenditoriale e rispecchia la strategia digitale del Gruppo che vede nello sviluppo tecnologico un fattore determinante per la crescita e la competitività del Paese, coerentemente con il Piano d’impresa 2022-25. Supportiamo con strumenti finanziari dedicati gli investimenti finalizzati al perseguimento di obiettivi digitali, sempre più connessi allo sviluppo sostenibile di qualsiasi tipologia di azienda. Questo nuovo programma di valorizzazione conferma l’impegno della Banca ad accompagnare la crescita di tutte le imprese, come startup e PMI più grandi e strutturate, fino alle aziende che nonostante le dimensioni contenute del business hanno visione prospettica e capacità innovative non comuni” ha dichiarato Stefano Barrese, responsabile Divisione Banca dei Territori Intesa Sanpaolo.