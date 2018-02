Intesa Sanpaolo aderisce a M’illumino di meno 2018

La campagna di sensibilizzazione sui consumi energetici e la mobilità sostenibile è stata ideata dalla trasmissione Caterpillar di Rai Radio2, e si svolgerà venerdì 23 febbraio –

Intesa Sanpaolo aderisce a M’illumino di meno, la celebre campagna di sensibilizzazione sui consumi energetici e la mobilità sostenibile ideata dalla trasmissione Caterpillar di Rai Radio2, che si svolge venerdì 23 febbraio sul tema “La bellezza del camminare e dell’andare a piedi”, un invito al risparmio energetico e al movimento personale.

Intesa Sanpaolo dal 2010 partecipa alla giornata e anche quest’anno promuove diverse iniziative che interessano il Gruppo. Il Museo del Risparmio di Torino organizza il 22 febbraio alle 15.30 un evento di sensibilizzazione aperto al pubblico con consigli e raccomandazioni per ridurre il consumo di energia in casa e risparmiare sulle bollette (partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria scrivendo a info@museodelrisparmio.it).

Le circa 15 mila insegne delle Filiali italiane del Gruppo si spegneranno dalle 19 alle 23.30, così come le tre sedi museali delle Gallerie d’Italia a Milano, Napoli e Vicenza spegneranno l’illuminazione esterna dalle ore 18 alle 19.30 invitando tutti i visitatori ad aderire all’iniziativa. Anche i clienti saranno chiamati alla partecipazione attraverso i 7500 monitor degli sportelli ATM e sugli scontrini.

Tutti i 70 mila dipendenti di Intesa Sanpaolo saranno invitati a recarsi al lavoro a piedi contando i propri passi. Grazie all’Associazione Lavoratori Intesa Sanpaolo – ALI e alle partnership con TObike e BikeMI, i primi 200 partecipanti potranno beneficiare di vantaggi per il bike sharing a Torino e a Milano, in modo da incentivare anche per il futuro l’esperienza di mobilità sostenibile in linea con il più ampio programma di mobility management del Gruppo.