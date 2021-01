Intesa-Bei: al via il Save Virtual Tour su sostenibilità ed educazione finanziaria

Il progetto del Museo del Risparmio di Torino di Intesa Sanpaolo è stato realizzato in collaborazione con il BEI Institute partirà il 19 gennaio

Prenderà il via il 19 gennaio la prima edizione digitale del S.A.V.E. 2021 Virtual Tour, un’iniziativa sulla sostenibilità ambientale ed economica, dedicata agli studenti di ogni ordine e grado.

Il progetto nasce da un’idea del Museo del Risparmio di Torino di Intesa Sanpaolo ed è stato realizzato in collaborazione con il BEI Institute. Il lancio è in programma alle 18:00 del 19 gennaio con l’evento digitale #SAVEsCOOL. Una diretta streaming interattiva e gratuita a cui parteciperanno anche tre star del web, Riccardo Aldighieri, Marcello Ascani e Eleonora Olivieri.

“I tre creators, che contano milioni di followers sui propri social, si trasformeranno in “influencer della sostenibilità” con l’obiettivo di sensibilizzare i più giovani sui temi dell’economia circolare, della gestione del denaro e dell’inclusione sociale, utilizzando un linguaggio vicino a quello dei loro coetanei”; spiega Intesa in una nota.

Gli studenti e i docenti che parteciperanno all’iniziativa potranno avere accesso a materiali, laboratori e gaming app che consentiranno di approfondire questi argomenti e di interagire e confrontarsi sui temi legati alla sostenibilità. Previsti anche percorsi e laboratori gratuiti sulla scarsità delle risorse naturali o economiche, sulla lotta contro gli sprechi.

Gli insegnanti di Teach for Italy partiranno immediatamente con l’attività didattica, erogando i contenuti del progetto a 20 classi sul territorio italiano. Il progetto sarà a disposizione di tutti gli insegnanti che si iscriveranno.

“La pandemia da Covid-19 ha contribuito a mettere in discussione un modello economico che appare sempre meno adeguato a garantire una crescita inclusiva e sostenibile. Per questo Intesa Sanpaolo – attraverso il Museo del Risparmio – si è impegnata a costruire un progetto che parlando ai ragazzi, con il loro linguaggio, li aiutasse a sposare la causa della sostenibilità a 360 gradi. Sostenibilità che, sempre più, deve includere persone e comunità ai margini della società. Siamo convinti che l’uso consapevole del denaro e la giusta attenzione allo spreco rappresentino due elementi essenziali per diventare cittadini attivi, capaci di costruire un domani migliore per tutti”. Questo il commento del presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro.

Il vicepresidente Bei, Dario Scannapieco, ha invece affermato: “Lodevole che l’esperienza di successo del SAVE tour si adatti alle necessità di questi mesi perché il percorso di crescita intellettuale non deve essere interrotto. E anzi S.A.V.E. 2021 Virtual Tour in forma digitale permette di allargare ancora di più la platea di bambini e ragazzi che usufruiranno dei contenuti non tradizionali grazie a strumenti e piattaforme tipici della loro generazione e quindi da loro ben conosciuti”.