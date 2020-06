Interpump e Inwit, debutto in volata sul Ftse Mib

Le due matricole, che hanno preso il posto di Salvatore Ferragamo e Bper sul listino principale di Piazza Affari, registrano due delle migliori performance di giornata

Debutto in corsa per Interpump che festeggia il suo ingresso sul Ftse Mib piazzandosi in vetta al listino in una giornata caratterizzata da incertezza e stacco cedole. Bene Bene anche l’altra “matricola” Inwit, che mette a segno una delle migliori performance della seduta.

Interpump e Inwit sono al loro primo giorno di contrattazione sul Ftse Mib, dove hanno preso il posto di Salvatore Ferragamo (-0,4%) e Bper (-2,2%).

Interpump ha avviato le contrattazioni in rialzo dell’1,3%, per poi premere sull’acceleratore e toccare un massimo di +5,93% a 26,8 euro. Gli analisti di Equita notano che “il titolo nell’ultimo mese (e in particolare negli ultimi giorni) ha sottoperformato gli indici di riferimento (-16% rispetto all’Eurostoxx industrial a un mese) e i principali peer del settore idraulico (-16% rispetto a Parker Hannifin), nonostante una generale capacità di overperformance rispetto ai concorrenti nell’idraulica e una buona resilienza attesa dalla divisione water jetting”.

“Riteniamo che la sottoperformance sia dovuta a flussi legati al cambio di indice e che quindi possa essere recuperata a breve”, spiegano gli esperti di Equita, che per il 2020 si aspettano un calo dei ricavi del 5% (organico -12%) e dell’ebitda del 14%, seguito da “un 2021 circa il 5% al di sotto del 2019 in termini organici”. “Il recupero – nota infine Equita – potrebbe essere stimolato dai piani di investimento infrastrutturali in Europa e Usa, due aree che valgono complessivamente l’80% dei ricavi del gruppo”.

Ampiamente positivo anche il debutto di Inwit che continua a guadagnare terreno e alle 11 sale del 2,75% toccando quota 9,35 euro. A sostenere la performance contribuiscono anche i rumors secondo cui il colosso Usa Phoenix Tower International avrebbe presentato un’offerta da 550 milioni di euro per Ei Tower (controllata al 60% da F2i e per il 40% da Mediaset), indiscrezioni che hanno mandato in fermento tutto il settore delle torri.