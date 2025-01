Intelligenza artificiale, Trump annuncia Stargate, la joint venture con OpenAi, SoftBank e Oracle. I titoli scattano

L’annuncio di Trump: OpenAI, SoftBank e Oracle formeranno una joint venture chiamata Stargate e investiranno fino a 500 miliardi di dollari in infrastrutture di intelligenza artificiale

Il secondo giorno della seconda presidenza di Donald Trump si è concluso ieri con l’annuncio che OpenAI, SoftBank e Oracle formeranno una joint venture chiamata Stargate e investiranno fino a 500 miliardi di dollari in infrastrutture di intelligenza artificiale. Il nome si ispira a quelllo di un film di fantascienza del 1994 e di una serie televisiva di lunga data, in cui Stargate è un dispositivo che consente viaggi istantanei tra pianeti lontani. Sebbene gli obiettivi di Trump siano probabilmente più modesti del teletrasporto interstellare, il progetto potrebbe aiutare a consolidare il vantaggio dell’America sulla Cina nella corsa allo sviluppo dell’intelligenza artificiale.

”Stiamo iniziando con enormi investimenti in arrivo nel nostro Paese a livelli che nessuno ha mai visto prima”, ha detto Trump alla Casa Bianca. Con lui c’erano Masayoshi Son di SoftBank, Sam Altman di OpenAI e Larry Ellison di Oracle. “È un onore per il Paese. Faremo il possibile affinché ci siano meno problemi possibile”, ha aggiunto Trump. “Questa sarà l’età dell’oro dell’America”, ha ribadito. “Ci stiamo muovendo con una velocità senza precedenti per affrontare le varie crisi dell’America”, ha aggiunto. Intanto le azioni di SoftBank a Tokyo sono aumentate dell’11%, mentre Oracle ha già guadagnato il 7% nel corso della notte. Le azioni di Taiwan hanno guadagnato l’1,3%.

Subito in arrivo 100 miliardi di dollari.

La joint venture, “con tecnologia tutta made in Usa, impiegherà 100 miliardi di dollari “immediatamente” e avrà l’obiettivo di aumentare fino ad “almeno” 500 miliardi di dollari per costruire nuove infrastrutture per OpenAI, compresi i centri dati e i campus fisici, ha dichiarato Son, che sarà il presidente della joint venture. Il capitale iniziale verrà fornito da SoftBank, OpenAI, Oracle e dall’investitore statale di Abu Dhabi MGX, mentre la costruzione del primo sistema di calcolo inizierà in Texas.

“Arriveranno investimenti mai visti, a livelli mai visti prima. Arriva molto denaro da gente di qualità assoluta, gente fiduciosa dopo la mia vittoria”, dice il presidente. “Sarà un progetto davvero speciale, la cosa più grande di tutte. Alla fine del mio primo giorno di lavoro, nel complesso ci siamo assicurati circa 3 trilioni di dollari di investimenti: per la fine della settimana saranno 6 o 7. L’Intelligenza Artificiale è un fronte caldissimo, questi soldi in un altro momento sarebbero andati alla Cina”, aggiunge Trump.