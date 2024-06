Intelligenza artificiale e privacy: nuove linee guida del Garante Europeo per la protezione dei dati, ecco quali sono

Le nuove linee guida del Garante Europeo per la privacy offrono indicazioni alle istituzioni europee sull’utilizzo responsabile dell’IA generativa in conformità con il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR). Il documento mira a tutelare la privacy dei cittadini e promuovere lo sviluppo responsabile di questa tecnologia rivoluzionaria

Nel panorama in continua evoluzione dell’intelligenza artificiale, un aspetto cruciale assume sempre più importanza: la tutela dei dati personali. In questo contesto, è intervenuto il Garante Europeo della Protezione dei Dati (Gepd) che ha pubblicato delle linee guida dedicate all’intelligenza artificiale generativa (AI generativa) e alla privacy dei dati personali. Un modo per tutelare i cittadini e guidare lo sviluppo responsabile di questa tecnologia rivoluzionaria.

Un faro per la protezione dei dati

Le linee guida del Garante si pongono come un faro che illumina il cammino verso un utilizzo responsabile dell’IA generativa da parte delle istituzioni dell’Unione Europea (IUE). Attraverso una combinazione di principi chiari ed esempi concreti, il documento fornisce alle IUE gli strumenti necessari per navigare il complesso mondo dell’AI generativa in modo sicuro e conforme al Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR).

Principi cardine per uno sviluppo responsabile

Al centro delle linee guida vi è il rispetto dei principi fondamentali della protezione dei dati. I dati personali devono essere trattati in modo da rispettare i principi di minimizzazione, accuratezza, trasparenza e sicurezza. Le persone hanno il diritto di essere informate sul trattamento dei loro dati e di esercitare i propri diritti. Inoltre, gli organi dell’UE devono effettuare una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA) per valutare i rischi per la privacy e identificare le opportune misure di mitigazione.

Questo è solo un primo orientamento, il Garante Europeo fornirà linee guida più dettagliate in futuro.

Un impegno per l’innovazione

Le linee guida EDPB non intendono ostacolare lo sviluppo dell’AI generativa, bensì accompagnarlo verso un futuro responsabile. L’obiettivo è quello di creare un ambiente in cui l’innovazione tecnologica possa prosperare in armonia con la tutela dei diritti fondamentali e la privacy dei cittadini.

“Sono un primo passo verso raccomandazioni più ampie in risposta al panorama in evoluzione degli strumenti di intelligenza artificiale generativa” ha commentato Wojciech Wiewiórowski, garante europeo per la protezione dei dati “Il parere pubblicato oggi è redatto con l’obiettivo di coprire il maggior numero possibile di scenari che coinvolgono l’uso dell’intelligenza artificiale generativa”.

Cos’è il Gepd

Il Gepd (Garante Europeo della Protezione dei Dati) è un’autorità indipendente che si occupa della protezione dei dati all’interno delle istituzioni e degli organismi dell’Unione Europea (UE). Il suo compito principale è garantire che queste entità rispettino le normative europee sulla protezione dei dati, in particolare il regolamento UE 2018/1725.