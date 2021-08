Insurtech, Generali entra nel capitale di Yolo

L’operazione, voluta per implementare la piattaforma tecnologica di Genertel, mira ad un’acquisizione di una quota del 18% di Yolo Group entro il 2022

Generali Italia entra nel capitale di YOLO Group, la prima insurtech italiana nel settore dell’ideazione, progettazione e realizzazione di piattaforme per la commercializzazione di prodotti assicurativi digitali, ampliando una compagine azionaria nella quale figurano, tra gli altri, Neva SGR e Intesa SanPaolo Vita, lead investor nei precedenti round di finanziamento. L’operazione prevede un investimento di 2,5 milioni di euro il 4 agosto per entrare con il 10,8% nel capitale e mira ad arrivare progressivamente al 18% entro il 2022.

Un investimento, quello di Generali Italia, volto ad ampliare il modello distributivo di Genertel. L’operazione fa seguito infatti alla collaborazione già avviata da alcuni mesi con Genertel, la compagnia assicurativa di Generali Italia fondata nel 1994 che oggi è fra le prime assicurazioni dirette in Italia. Inoltre Genertel, insieme a YOLO S.r.l., amplierà il suo modello distributivo potendosi avvalere anche di partner presenti in nuovi settori come le telco e le utilities, offrendo le proprie polizze assicurative tramite una piattaforma digitale completa di prodotti on demand e tradizionali, che unisce l’esperienza e l’affidabilità della Compagnia alla piattaforma tecnologica di YOLO Group.

“Come Partner di Vita crediamo fortemente nell’importanza di innovare anche attraverso sinergie con player di rilievo come YOLO Group, per garantire un’offerta assicurativa che soddisfi le nuove necessità delle persone. Intercettare i bisogni dei clienti, anticipare le loro aspettative e progettare nuove soluzioni assicurative e nuove modalità di fruizione delle stesse è una sfida che ci appassiona giorno dopo giorno”, hanno dichiarato Marco Sesana, Country Manager & CEO di Generali Italia e Global Business Lines e David Cis, Chief Operating Officer di Generali Italia. “In YOLO Group abbiamo trovato un partner solido e innovativo e siamo certi che insieme potremo lavorare al meglio”.