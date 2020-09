Institutional Investors: premiati Intesa, Poste, Starace e Messina

Due ceo e due società italiane nella classifica Institutional Investors che seleziona i migliori manager e le migliori società per ogni settore



Due manager italiani (Francesco Starace e Carlo Messina) e due società italiane (Intesa Sanpaolo e Poste Italiane) al top nella classifica europea stilata da Institutional Investor, pubblicazione che ogni anno raccoglie i risultati di un sondaggio condotto tra circa 1.200 intervistati tra analisti finanziari e investitori istituzionali, in rappresentanza di oltre 500 società.

L’amministratore delegato di Enel, Francesco Starace, si piazza al primo posto nella classifica relativa ai manager del settore utility seguito da Ignacio Galan (Iberdrola) e Luis Guerra (Edp). Il numero uno di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, conquista il primo gradino del podio in quella relativa al settore bancario, secondo Gonzalo Gortazar di CaixaBank, terzo José Antonio Alvarez di Banco Santander.

Per quanto riguarda gli altri comparti, nella classifica che premia i migliori Ceo, Cfo e manager, figurano per il settore automotive Carlos Tavares (Peugeot) e al secondo Herbert Diess (Volkswagen). Nel settore petrolifero ai primi posti si collocano il Ceo di Repsol, Josu Jon Imaz, Ben van Beurden (Shell) e Patrick Pouyanné (Total).

A livello aziendale Intesa Sanpaolo ha conquista il primo posto nella classifica 2020 per le Investor Relations stilata da Institutional Investor. In aggiunta, la banca guidata da Carlo Messina è stata inserita, insieme a Moncler, nell’elenco delle “Most Honoured Companies” per la qualità delle relazioni con gli investitori e si è classificata prima tra le banche europee per gli aspetti ESG.

Tra le migliori società a livello europeo, Poste Italiane primeggia in qualità di fornitore di servizi postali, mentre negli altri comparti figurano Airbus (Francia), Lonza Group (Svizzera), Schneider Electric (Francia), Nestle (Svizzera), Unilever (Paesi Bassi), Allianz (Germania), JCDecaux (Francia), Repsol (Spagna), Poste Italiane, ASML Holding (Paesi Bassi) and Cellnex Telecom (Spagna).