Insetticidi, la giapponese di Vape prende il controllo del Gruppo Zapi

Si apre un nuovo capitolo per l’azienda padovana addetta alla produzione e vendita dei biocidi – L’entrata con una quota di controllo della società nipponica consentirà l’accesso a nuovi mercati – L’operazione sarà perfezionata a inizio 2022

Fumakilla sbarca in Italia. L’azienda giapponese di insetticidi domestici con il marchio Vape entra nel capitale del Gruppo Zapi con una quota di maggioranza. Il fondatore della famiglia Zambotto rimarrà nell’azionariato della società, con il mantenimento degli attuali ruoli operativi dei 3 figli. La partnership prevede come obiettivo condiviso la conferma e la valorizzazione dell’attuale organizzazione e di tutto il personale in forza al Gruppo Zapi che potrà contare sul supporto continuativo di un team dedicato di manager della storica società nipponica.

Per il player nipponico, con un fatturato annuo di 378,5 milioni di euro di ricavi al 31 marzo 2021, si tratta della prima operazione industriale non solo in Italia ma in Europa, che si va ad aggiungere agli stabilimenti in Giappone, Indonesia, Malesia, Vietnam, Thailandia e Myanmar.





Inoltre, la nuova composizione societaria è focalizzata sul presidio e sviluppo del mercato della lotta ai parassiti a livello internazionale, con un’offerta diversificata: il Gruppo Zapi potrà sviluppare nuovi prodotti ed entrare in nuovi mercati grazie a un partner molto radicato.

“Dopo aver consolidato la nostra struttura ed aver raggiunto grandi traguardi In Italia e in Europa – spiega Paolo Zambotto, vicepresidente e direttore generale del Gruppo Zapi – riteniamo che il Gruppo Zapi sia pronto per un ulteriore balzo in avanti in questo settore; nuovi prodotti, nuovi mercati, nuove strategie di marketing. Abbiamo però bisogno di aumentare le nostre dimensioni per competere in uno scenario globale, e questo ci ha portato a Fumakilla”.

Kazuaki Oshimo, presidente di Fumakilla ha commentato l’operazione: “Uniamo due business contigui ma complementari che consentiranno uno sviluppo e un presidio del settore lotta ai parassiti globale.

Per l’accordo, il Gruppo Zapi, è stata affiancato, in qualità di advisor finanziario, da Stpg – Scouting Capital Advisors, che l’ha assistita nell’individuazione del partner industriale funzionale allo sviluppo e alla crescita. Per quanto riguarda l’advisory legale, la realtà padovana è stato assistita dallo Studio Legale Sutich Barbieri Sutich; mentre per gli aspetti fiscali dalo Studio Bogoni.