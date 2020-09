Innovazione, Enel si allea con l’israeliana Iec

Siglato una partnership con la Israel Electric Corporation per selezionare startup e accelerare le attività di ricerca e sviluppo nei settori delle infrastrutture e delle reti

Enel ha stretto un’alleanza con la Israel Electric Corporation (Iec), la società statale che produce e distribuisce elettricità a 2,9 milioni di clienti in Israele, per selezionare startup e “accelerare le attività di ricerca e sviluppo nei settori delle infrastrutture e delle reti”. Lo scrive in una nota il gruppo italiano, precisando che l’accordo con Iec è stato firmato da Infralab, il laboratorio per l’innovazione dedicato alla digitalizzazione delle imprese del settore delle infrastrutture nato dalla joint venture fra Enel e la società di costruzione israeliana Shikun & Binui.

Il tema sono le infrastrutture e reti e le possibilità che offrono le startup innovative in questo campo così strategico per un gruppo che come Enel ha fatto del digitale uno dei principali traini di sviluppo del piano industriale. Israele è uno dei Paesi più avanti nella ricerca di nuove formule tecnologiche innovative e la nuova partnership è in pratica un investimento sul futuro, neanche tanto lontano.

Le startup che partecipano al programma potranno utilizzare le strutture e le attrezzature di Iec e di Enel sia in Israele che all’estero, beneficiando anche del tutoraggio aziendale e tecnologico di Infralab.

“Questo accordo segna un traguardo importante nel percorso di Enel verso il modello di Open Innovation – ha commentato Ernesto Ciorra, direttore innovability di Enel – Lo scambio reciproco di idee assume un valore inestimabile nello scenario sempre più competitivo del settore Infrastrutture e Reti e, attraverso la cooperazione con IEC, nella dinamica comunità delle startup tecnologiche israeliane, ricercheremo e promuoveremo opportunità di innovazione che puntino a creare una rete di energia sempre più all’avanguardia, affidabile, sicura e resiliente”.

Il focus principale è la replica digitale dell’infrastruttura elettrica fisica. Le start-up lavoreranno anche sulla individuazione di tecnologie utili ad accelerare i processi di costruzione, gestione e manutenzione degli impianti elettrici. Altri temi saranno la flessibilità della rete, il controllo e il monitoraggio da remoto delle reti, la transizione alle fonti energetiche rinnovabili e la difesa delle infrastrutture essenziali dagli attacchi informatici. Infine, attraverso un bootcamp, una squadra di esperti selezionerà i progetti più innovativi che verranno sviluppati e testati all’interno del programma.

Per Livio Gallo, direttore della business line globale infrastrutture e reti di Enel, “questa partnership punta a promuovere uno dei settori più interessanti al mondo per le start-up, che può disegnare strade apparentemente infinite per rendere ancora più solidi, sicuri e digitalizzati la nostra significativa infrastruttura e il sistema energetico globale, promuovendo al contempo la transizione energetica attraverso l’accelerazione nell’elettrificazione e la decarbonizzazione”.