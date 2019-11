Innovazione, doppio premio per Generali Italia

La compagnia ha vinto il premio come “miglior istituzione finanziaria” al “HR & Organization – Innovation Award” 2019 di AIFIn, e altri due riconoscimenti a Le Fonti Hr Innovation & Diversity Awards 2019.

Generali Country Italia ha ottenuto anche quest’anno dei riconoscimenti alla premiazione di AIFIn, dedicata all’innovazione nel settore bancario, assicurativo e finanziario, e de Le Fonti Hr Innovation & Diversity Awards 2019.

Alla cerimonia di premiazione AIFIn “HR & Organization – Innovation Award” 2019, che si è tenuta il 6 Novembre all’Hotel Gran Visconti Palace di Milano, Generali Italia si è aggiudicata il premio come “miglior istituzione finanziaria” nell’HR e Organizzazione grazie a Feedback Up, un’innovativa app responsive totalmente sviluppata internamente che favorisce lo scambio di feedback strutturati tra i colleghi di Generali Italia nella logica del feedback continuo.

“Il premio è finalizzato a valutare le iniziative HR e Organizzative finalizzate a stimolare, gestire e implementare il processo di innovazione”. La Compagnia, sempre nella categoria “HR”, ha poi ottenuto 2 premi a Le Fonti Hr Innovation & Diversity Awards 2019, l’evento si è tenuto ieri sera a Palazzo Mezzanotte a Milano.

Con il progetto Diversity & Inclusion: “Per aver promosso, con il Piano D&I 2018-2021, uno dei più articolati e apprezzati progetti di diversity e conciliazione vita-lavoro con focus su genere, età e cultura. Attraverso incontri, hackathon career day in Università e una community online, Generali si attesta autentico leader di inclusione sul territorio italiano.

Con il Progetto HR dell’Anno Innovazione “Intelligenza Collettiva” attraverso il quale Generali Italia ha messo al centro la formazione come generatore di innovazione e valore per i propri dipendenti: “Per averne stimolato la partecipazione volontaria e attiva, creando così i contesti di generazione di idee per contribuire alla trasformazione aziendale e della comunità”.