Infront lancia in Italia Infront Professional Terminal, piattaforma dove sarà possibile trovare i dati del mercato italiano.

Nel dettaglio, i contenuti comprendono dati in tempo reale, notizie, anagrafica titoli, corporate actions, informazioni regolamentate e aggiornamenti sui mercati forniti da Infront Italia, precedentemente conosciuta come Market Connect. Recentemente acquisita da Infront, Infront Italia è un provider di dati di mercato e contenuti finanziari in Italia.

“Estendere la copertura dei mercati per Infront Professional Terminal includendo contenuti di alta qualità sul mercato italiano apre nuove opportunità per i nostri clienti attuali e futuri, sia in Italia che a livello internazionale. I nostri clienti avranno il vantaggio di accedere a contenuti a valore aggiunto, come i comunicati price sensitive italiani e internazionali, le corporate actions e l’anagrafica titoli”, ha affermato Antonio Dallanoce, General Manager di Infront Italia.

“I dati del mercato italiano sono una naturale estensione dei dati di mercato globale già presenti nell’ Infront Professional Terminal. La combinazione di informazioni approfondite sul mercato italiano con le funzionalità di analisi e di trading disponibili su Infront Professional Terminal offre ai clienti il controllo dell’intero workflow e un valore aggiunto sul mercato italiano”, ha dichiarato Kristian Nesbak, Ceo di Infront ASA.