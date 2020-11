Informatizzare la propria azienda, ecco a chi rivolgersi

Non esiste un solo ambito della vita – sia quella professionale che quella privata – che non sia ormai totalmente e indissolubilmente intrecciato con l’utilizzo di dispositivi elettronici connessi in rete. Un’azienda efficiente e perfettamente calata nella realtà attuale non può prescindere da un serio processo di informatizzazione

Un mondo in perenne connessione

Il punto di partenza è la consapevolezza che non esiste un solo settore che non sia coinvolto dal processo di informatizzazione e che non abbia la necessità di dotarsi di un solido sistema di hardware e software, oltre che di personale formato e qualificato affinché queste procedure siano gestite al meglio.

Ostinarsi ad utilizzare supporti cartacei, archiviazione fisica dei documenti, procedure di contatto basate su posta ordinaria, interazioni in presenza per riunioni o scambi di informazioni o procedure, è l’anticamera del fallimento.

Stessa considerazione per chi utilizza strumenti appartenenti a tecnologie completamente sorpassate o inadeguate al proprio lavoro.

Ma chi decide quanto è giusto informatizzare, come informatizzare e a quali costi?

Come informatizzare la propria azienda

La prima mossa è quella di selezionare alcune società specializzate nel settore, come ad esempio Seeweb, che siano in grado di affiancare le aziende nella importantissima fase preliminare di “audit“. Ossia una seria attività di consulenza volta, in una fase iniziale, a progettare con competenza e professionalità una architettura che sia perfettamente strutturata per far fronte alle esigenze specifiche dell’azienda.

Individuata la soluzione migliore in funzione dello specifico business, si passa al core dell’offerta di informatizzazione ovvero la scelta dei server. Le soluzioni tecnologiche possibili vanno dall’hosting condiviso alle offerte di ogni tipo di server cloud.

A questo punto è importante affrontare il discorso della sicurezza con un occhio di riguardo ai certificati SSL, oltre alle molteplici forme di backup e di Cloud Data Protection. Un’offerta che dovesse mancare di servizi legati alla sicurezza dei dati, è da scartare immediatamente. A fare la differenza tra le proposte è la facilità di recupero dei dati o il ripristino dopo un evento avverso.

L’assistenza oltre la vendita

Informatizzare non significa solo portare hardware e software in azienda, insieme a tutte le procedure e al personale in grado di gestire tali risorse. Informatizzare significa anche stabilire a priori cosa accadrà durante gli scenari post vendita. Nel caso dell’offerta presa in considerazione – quella di Seeweb – un team di tecnici e di professionisti sono pronti a fornire risposte concrete e assistenza rapida per ogni necessità.

In sostanza, si tratta di riconoscere la professionalità nei semplici passaggi elencati sopra: audit, consulenza nella scelta in funzione del business, sicurezza e assistenza. Il fai da te, le offerte non strutturate o le soluzioni a basso costo nascondono un mare di problemi che però si manifestano solo quando non è più possibile tornare indietro.