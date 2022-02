India: dalla quotazione del colosso assicurativo pubblico 7 miliardi in arrivo

Il governo di Modi punta a raccogliere l’equivalente di 7 miliardi di euro per finanziare politiche espansive, con un occhio anche alla tornata elettorale in arrivo

Il governo di Nuova Delhi punta a privatizzare la Life Insurance Corporation of India, colosso assicurativo pubblico del Paese asiatico. Lo scrive oggi il Financial Times, spiegando che l’operazione avverrà con una quotazione in Borsa da cui le casse pubbliche puntano a raccogliere la cifra monstre di sette miliardi di euro.

L’obiettivo del primo ministro Narendra Modi, continua il quotidiano finanziario britannico, è di trovare in questo modo i fondi necessari a finanziare una politica economica espansiva, più che mai necessaria per la ripresa post-Covid, ma anche per ragioni di propaganda, visto che il partito di governo – il Bharatiya Janata Party – si appresta ad affrontare una complessa tornata elettorale in quattro Stati.

Se davvero la quotazione della Life Insurance Corporation of India fruttasse l’equivalente di sette miliardi di euro, si tratterebbe del nuovo record assoluto per un’operazione del genere nel Paese asiatico. E non di poco: basti pensare che, finora, l’Ipo più redditizia di sempre è stata quella realizzata lo scorso novembre dalla piattaforma di pagamenti Paytm; in quel caso, l’Ipo fruttò una somma di poco superiore a 1,7 miliardi di euro, vale a dire meno di un terzo di quanto ci si aspetta dal campione pubblico delle assicurazioni.

D’altra parte, lo sbarco in Borsa della Life Insurance Corporation of India è solo un tassello di un mosaico più vasto. Il BJP, partito induista e conservatore di Modi, ha redatto una lista di privatizzazioni piuttosto ambiziosa. Lo scopo è sempre finanziare politiche espansive in grado di produrre crescita economica e consenso elettorale, ma senza aumentare troppo il deficit pubblico, per evitare di far alzare i rendimenti sui titoli di Stato.

Una valutazione ufficiale per de azioni della Life Insurance Corporation of India sarà disponibile solo dopo la pubblicazione del prospetto. Tuhin Kanta Pandey, segretario per il disinvestimento dell’India, ha annunciato lunedì in una conferenza che i documenti saranno depositati presso l’autorità di regolamentazione del mercato indiano questa settimana, in tempo per l’emissione a marzo.