Imprese in rete, Italiaonline lancia il pacchetto tutto compreso per la presenza digitale delle aziende

Italiaonline lancia InRete, un servizio per consentire ad ogni impresa e professionista di entrare in Internet in modo visibile e garantendo la massimizzazione della presenza attraverso ogni canale disponibile

Italiaonline, principale Internet company italiana, lancia InRete, il servizio che permette alle aziende ed ai professionisti di presentarsi online in modo facile, generando contatti e facendo crescere il proprio business. Ormai, la presenza su Internet, per le aziende, non si ferma più alla realizzazione di un sito web. Trasformare una presenza in un contatto e quindi monetizzarlo è un processo delicato e complesso, che ha bisogno del supporto di competenze specifiche.

Italiaonline ha una visione d’insieme di tutti questi meccanismi e l’esperienza necessaria per offrire servizi ad hoc alle imprese italiane. InRete è un pacchetto chiavi in mano che non lascia nulla d’incompiuto per ottenere il massimo della visibilità e della presenza di un azienda online. Si tratta quindi di una soluzione per chi non vuole occuparsi di questioni che si discostano dal proprio core business e che portano solitamente a complicazioni da affidare ad esperti del settore, figure in genere mancanti all’interno delle aziende, soprattutto in ambiti lontani dall’informatica e dal digitale.

Come è composto il servizio InRete

InRete garantisce la presenza e l’interazione su:

motori di ricerca, come Google e Bing

social network, come Facebook e Instagram

mappe e navigatori, come Google Maps, TomTom e Waze

assistenti vocali, come Amazon Alexa

directory di Italiaonline: Virgilio, PagineGialle, PagineBianche e TuttoCittà.

L’approccio del servizio valorizza l’integrazione e sinergia fra i diversi player del web, con un effetto moltiplicativo del traffico e dei contatti generati. Il paradigma su cui è basato il servizio InRete è la somma di: visibilità, contenuti, contatti, fidelizzazione e recensioni (feedback). Tutto finalizzato all’ottenimento di risultati tangibili in termini di aumento del business.

Il servizio prevede tre gamme di offerta (Essenziale, Standard e Extra) con una suite di funzionalità crescenti grazie alle quali i clienti potranno gestire a 360° il proprio profilo digitale all’interno di tutto il network, in modo sinergico, con contenuti di valore ed efficaci.

Le aziende avranno a disposizione strumenti e servizi in grado di fare la differenza, come:

coupon digitali, per coinvolgere i clienti vecchi e nuovi, comunicare le proprie promozioni e offerte e generare conversioni sul web e in negozio

gestione delle recensioni online, per monitorare la propria reputazione in modo attivo e consapevole e interagire con i propri clienti

articoli pubbliredazionali, per distinguersi dalla concorrenza

post social, per raccontare su Facebook e PagineGialle, attraverso dei post periodici, i propri servizi di punta generando ingaggio e fidelizzazione nei clienti

In uno scenario in cui la maggioranza di chi ha acquistato un prodotto lo ha fatto dopo averlo visto su un social media e circa la metà di chi fa ricerche locali da smartphone contatta o visita l’attività entro un giorno, le aziende devono avere gli strumenti per presidiare in modo adeguato queste opportunità, evolvendosi come hanno fatto gli utenti, il cui potere decisionale è favorito dalla digitalizzazione. InRete è una soluzione indirizzata ai professionisti, alle piccole e medie aziende di qualunque settore di appartenenza.