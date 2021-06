Imprese, Banco BPM e Banca Akros avviano la terza “Elite Lounge”

Al via la terza classe del programma internazionale di Banco BPM- Banca Akros ed ELITE finalizzato a supportare le aziende nel loro percorso di crescita. Ad iniziare il percorso formativo 10 nuove società italiane

Al via la terza classe “ELITE Lounge” con focus sulla sostenibilità, frutto della collaborazione tra Banco BPM – Banca Akros ed ELITE, il private market di servizi integrati e network multi-stakeholder parte del Gruppo Euronext. Il percorso formativo apre le sue porte a 10 nuove aziende e anche quest’anno si terrà in modalità digitale.

In particolare, il programma internazionale del London Stock Exchange Group offre un percorso di alta formazione in partnership con SDA Bocconi, al fine di accompagnare le migliori aziende nel trasformare la loro visione di crescita in piani strategici sostenibili e risultati concreti, accelerandone il potenziale di sviluppo, valorizzandone i progetti intrapresi soprattutto in ambito sostenibilità e facilitandone l’avvicinamento alle forme di funding disponibili, compresi i mercati dei capitali, pubblici e privati.

Negli ultimi quattro anni, il progetto ha visto la realizzazione di tre Lounge ELITE Banca Akros e Banco BPM con la partecipazione di oltre 60 società. Alla nuova classe partecipano 10 “Top client” provenienti da 7 regioni d’Italia, appartenenti a diversi settori industriali dell’economia italiana che si distinguono per la valorizzazione e l’impegno strategico rivolto a obiettivi di ripresa e sviluppo strettamente correlati a progetti legati al tema della sostenibilità sociale, ambientale e di business.

Al centro della nuova agenda europea la sostenibilità, che ha come focus una significativa azione normativa di contrasto ai cambiamenti climatici e di riduzione delle emissioni di CO2 con l’obiettivo finale di diventare, entro il 2050, il primo continente ad impatto zero emissioni.

Anche l’Italia vuole ricoprire un ruolo ambizioso: l’occasione è il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), inserito all’interno del programma dell’Unione Europea in risposta alla crisi sanitaria, che si svilupperà intorno a tre assi strategici: digitalizzazione e innovazione, inclusione sociale e transizione ecologica.

Nello specifico per asset strategy: “Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica” sono previsti circa 70 miliardi di euro finalizzati a migliorare la sostenibilità e la resilienza del sistema economico e assicurare una transizione ambientale equa, ma soprattutto inclusiva.

“Con oltre 60 imprese coinvolte in quattro anni nelle nostre Lounge ELITE, abbiamo dato avvio a un percorso virtuoso per le aziende che riconoscono il vantaggio di un affiancamento di qualità e di rinnovati contenuti da parte della loro banca, come dimostra la presenza oggi di 10 nuove società clienti – ha dichiarato Luca Manzoni, Responsabile Corporate Banco BPM -. Banco BPM, attraverso questa Lounge, vuole offrire una nuova visione e garantire ai propri clienti la migliore consulenza per aprirsi alle opportunità di crescita, sviluppo e internazionalizzazione in Italia e in nuovi mercati con una particolare attenzione rivolta alle tematiche ESG, poiché è evidente che investire in sostenibilità sarà una delle priorità per le imprese che vorranno rimanere competitive sul mercato.

Il programma si inserisce in un progetto più ampio “Investimenti Sostenibili 2020-2023 e che ha messo a disposizione delle aziende un plafond di 5 miliardi di euro per finanziare progetti legati alla sostenibilità. Tutto questo, affiancato da politiche creditizie che premiano le aziende ESG compliant, ha l’obiettivo di incoraggiare e premiare le aziende affinché assumano comportamenti virtuosi”, ha concluso Manzoni.

Marta Testi, Amministratore Delegato di ELITE, ha invece sottolineato l’importanza di “dotare le PMI più ambiziose degli strumenti necessari per essere competitivi a livello internazionale e questa è sempre stata la mission di ELITE. A questo proposito, è evidente il richiamo alla crescente digitalizzazione della finanza e ai temi della sostenibilità su cui ELITE è fortemente impegnata, come dimostra la terza edizione. Lo scopo è quello di fornire alle aziende parte della Lounge che si stanno organizzando al meglio e che vogliono essere virtuose nel campo della sostenibilità, gli strumenti necessari in un mondo in cui la finanza funge sempre più da acceleratore per la transizione sostenibile”.

A seguire l’elenco delle aziende partecipanti: Società Chimica Bussi Spa (Chimica e farmaceutica, Pescara); Ama Composites Spa (distributore materiali isolanti a base di Aerogel, Reggio Emilia); Fitt Spa (produttore e distributore di, tubi, tubazioni e condotte per la gestione dei fluidi, Vicenza); Enoitalia Spa (Agroalimentare, Verona); Commerciale Tubi Acciaio Spa (Commercio all’ingrosso di minerali metalliferi, di metalli ferrosi prodotti semilavorati, Grugliasco – TO); Italfluid Geoenergy Srl (servizi per l’industria petrolifera, Pescara); Sicilsaldo Spa (Oil & Gas industry contractor, Gela); Global Payments S.p.A. (Software e servizi per la monetica e sistemi per l’Extended Enterprise, Cesano Boscone – MI); Sideralba Spa (produzione e costruzione di prodotti d’acciaio, Acerra – NA); Penta Srl (fabbricazione di pannelli stratificati in acciaio, Quinto di Treviso – TV).