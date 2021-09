Immobili Roma, Merope acquista i Villini Sallustiani per 100 milioni

L’operazione romana, sostenuta da Intesa Sanpaolo e Banco BPM, è finalizzata alla riconversione degli immobili e al loro riposizionamento sul mercato, attraverso un piano di investimenti di ulteriori 80 milioni di euro

Merope Asset Management, per conto di “Elettra”, ha concluso l’acquisto da un importante fondo internazionale di 10 edifici a Roma denominati “I Villini del Rione Sallustiano”. L’operazione è stata sostenuta da Intesa Sanpaolo e Banco BPM con un finanziamento di circa 100 milioni di euro, suddiviso in quote paritetiche tra le due banche.

I Villini sono situati tra le vie Sallustiana, Boncompagni, Piemonte e Quintino Sella, a pochi passi dalle più importanti ambasciate della capitale e da Via Vittorio Veneto, culla della Dolce Vita italiana. Appartenuti in passato ad alcune tra le più importanti famiglie romane, gli immobili hanno ospitato le sedi del Mediocredito e di Unicredit, per poi passare sotto la proprietà di un fondo internazionale. All’interno di un parco secolare, gli edifici si estendono su una superficie di oltre 17mila metri quadrati e rappresentano nel loro insieme uno dei principali Trophy Asset della Capitale.

L’acquisizione rappresenta uno dei single-deal di maggiore dimensione nel mercato immobiliare romano, per un valore di circa 100 milioni di euro. La società italiana di investimento e sviluppo immobiliare ha in programma sugli edifici investimenti per circa 80 milioni di euro. Puntando ai massimi standard di efficientamento energetico, l’investimento sarà finalizzato alla trasformazione e restauro degli asset in ottica sostenibile, con lo scopo di riportare uno dei più storici angoli di Roma al suo splendore originario.

“Siamo molto soddisfatti di aver concluso questa operazione dopo oltre un anno di dialogo con il fondo venditore – ha dichiarato Pietro Croce, fondatore e CEO di Merope Asset Management -. La trattativa e la chiusura dell’operazione hanno richiesto molte energie e risorse da parte del nostro team. Stiamo assistendo a una fase di ripartenza della città di Roma e siamo orgogliosi di poter dare il nostro contributo in un momento così determinante della sua storia. I Villini del Rione Sallustiano sono un’icona del centro di Roma e, assieme ai nostri investitori, puntiamo a trasformarli in un landmark unico per la città e a livello internazionale”.

Lorenzo Niccolini, Partner – Head of Investment & Asset Management di Merope Asset Management, ha aggiunto: “Dopo gli investimenti e le importanti operazioni realizzate a Milano – mercato sempre più competitivo – siamo contenti di annunciare il nostro primo investimento a Roma. Crediamo molto nella crescita del mercato della capitale, soprattutto nell’area di Via Vittorio Veneto, zona che sta registrando un forte riposizionamento”.

L’operazione su questo portafoglio è in linea con gli obiettivi di investimento di Merope e dei family office che investono con la società. Ad oggi, Merope ha già investito oltre 800 milioni di euro.

Per l’operazione romana, Merope è stata assistita da Dentons e Morri & Rossetti che hanno agito in qualità di advisor legali, dallo studio Belvedere & Inzaghi in qualità di advisor amministrativo e da Savills, Colliers e Jones Lang LaSalle in qualità di advisor tecnici e commerciali. Lo studio associato Giancaspero & Carlucci ha coordinato gli aspetti tax e corporate. Dentons con il team financing e lo studio associato Giancaspero & Carlucci hanno agito anche come advisor nel set-up del finanziamento bancario. Mentre Intesa Sanpaolo e Banco BPM sono state assistite dallo studio legale Advant-NCTM. Infine, le operazioni notarili sono state affidate allo studio Busani & Partners e, in particolare, al notaio Giacomo Ridella.