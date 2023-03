Iliad Italia cresce nel 2022: 927 milioni di ricavi, utile +44% e 1 milione i nuovi clienti

A livello globale i ricavi si attestano a 8,4 miliardi, Ebitda in crescita del 12%. Crescono gli utenti mobili. Buon successo anche per il lancio dell’offerta per la telefonia fissa. Levi: anno di crescita e innovazione

Grande crescita per Iliad in Italia nel 2022.

Il gruppo di telecomunicazioni francese ha chiuso l’anno con un ricavi a 8,4 miliardi di euro (una crescita del +10,3%) e un Ebitda in crescita del 12% a 3,3 miliardi di euro. Iliad Italia ha registrato un fatturato di 927 milioni di euro, +15,5% (rispetto al 2021) e un EBITDAaL di 211 milioni di euro, in significativa crescita rispetto agli 80 milioni di euro registrati nel 2021. L’utile netto è stato di 758 milioni di euro, in aumento del 44,1%. Il flusso di cassa rimane negativo a -170 milioni di euro e la perdita sulle attività ordinarie si stringe a 169 milioni, in miglioramento rispetto ai 248 milioni dell’anno scorso.

In Italia le vendite sono cresciute del 15,5%, più che in Francia con Free( 6,9%) e in Polonia con Play (3,7%). Sono 9,5 milioni gli utenti mobili, guadagnati in un anno più di 1 milione di clienti. Per il quinto anno consecutivo si conferma leader di mercato per nuove utente. Gli utenti globali del Gruppo sono 46 milioni (nel 2021 erano 43 milioni). Buon successo per l’offerta in fibra ottica 100% FTTH lanciata a gennaio 2022 con 109 mila attivazioni in soli 11 mesi, rappresentando circa il 3,4% del segmento FTTH.

“I risultati del 2022 riflettono il nostro slancio in avanti in tre aree: investimenti, innovazione e successi commerciali. Nonostante l’iperinflazione e la feroce concorrenza, la nostra performance finanziaria è ancora molto solida nei nostri tre paesi. Iliad è il gruppo europeo con il più forte slancio di crescita e questi buoni risultati dovrebbero spronarci a continuare a reinventare ciò che facciamo e a guardare sempre al futuro” ha dichiarato CEO Thomas Reynaud.

Gli obiettivi del 2023 e le iniziative per la sostenibilità

“Per Iliad il 2022 è stato un ulteriore anno di crescita e innovazione. L’importante risultato raggiunto ci consente di continuare a guardare il futuro con lungimiranza e grande entusiasmo. Stiamo rispettando gli impegni presi garantendo trasparenza e chiarezza in tutte le nostre attività. Per il 2023 vogliamo continuare ad essere al fianco dei nostri utenti con le migliori tecnologie e con le offerte senza sorprese e senza costi nascosti, i tratti distintivi che ci hanno fatto diventare l’alfiere della trasparenza in Italia” è stato il commento di Benedetto Levi, AD di Iliad Italia.

Nell’ambito della sostenibilità ambientale, a ottobre 2022, Iliad ha annunciato il Piano di ottimizzazione energetica che contiene azioni volte principalmente ad efficientare i consumi. La compagnia di telecomunicazione ha implementato lo switch-off notturno di alcune frequenze: nei momenti di minor traffico traffico, vengono messe in stand-by alcune frequenze, così da consumare meno senza intaccare la qualità, ciò consente di ottenere delle riduzioni tra il 5% e il 10% del consumo energetico.