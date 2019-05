Il Premio Nobel Richard Thaler è il nuovo consulente di Pimco

Thaler opererà come consulente senior su pensioni ed economia comportamentale

Il premio Nobel Richard Thaler è il nuovo consulente senior su pensioni ed economia comportamentale di Pimco, il colosso Usa che gestisce investimenti obbligazionari.

Thaler, economista di fama mondiale, professore della cattedra in scienze economiche e comportamentali Charles R. Walgreen presso la Booth School of Business dell’Università di Chicago, ha ricevuto il premio Nobel per l’economia nel 2017 per i suoi studi sulla comprensione della psicologia economica. Thaler è uno dei maggiori studiosi al mondo dell’economia comportamentale, la scienza che elabora modelli di comportamenti alternativi a quella della teoria economica standard, attraverso concetti tratti dalla psicologia. È inoltre co-fondatore e partner presso Fuller & Thaler Asset Management, dove i principi della finanza comportamentale vengono impiegati per gestire portafogli azionari di small cap statunitensi.

“Il contributo del professor Thaler – si legge nella nota della società – permetterà a Pimco di comprendere più a fondo i comportamenti umani e come essi incidano sui processi decisionali, indagando ad esempio i criteri che portano gli individui a prendere determinate decisioni in materia di spesa e risparmio durante la pensione. Pimco intende servirsi di queste informazioni per creare soluzioni d’investimento che soddisfino al meglio le esigenze di una vasta gamma di clienti, sia in relazione alle attività da accumulare in vista della pensione, sia per quanto riguarda le strategie volte a utilizzare in modo ragionato e consapevole tali attività al fine di affrontare le inevitabili incertezze con cui i pensionati si devono confrontare”.