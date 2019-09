Il petrolio vola, Atlantia affonda: Borsa in rosso

Le tensioni geopolitiche colpiscono i mercati mentre il prezzo del petrolio va alle stelle e dà sprint a Eni, Tenaris e Saipem – Ma il crollo di Atlantia travolge anche il Ftse Mib che chiude in territorio negativo

La miccia accesa in Medio Oriente dagli attacchi ai pozzi petroliferi sauditi può divampare in un incendio globale e le Borse subiscono una battuta d’arresto, anche se i titoli legati al petrolio prendono il volo insieme con i prezzi del greggio. Piazza Affari perde lo 0,96% e arretra a 21.969 punti. Sostengo il listino Saipem +2,79%, Tenaris +2,78%, Eni +1,92%. Negli altri settori bene Pirelli +0,71%. Non si arresta invece l’emorragia di Atlantia -7,84%, dopo il tonfo registrato venerdì a causa dei provvedimenti della Procura di Genova per i rapporti sulla manutenzione dei viadotti. Reuters scrive che l’ad Giovanni Castellucci potrebbe offrire domani le proprie dimissioni in occasione di un cda straordinario.

Sono in profondo rosso Juventus -3,3%; Campari -2,34%; Moncler -2,28%; Ferragamo -1,84%. Gli investitori vanno all’incasso sulle grandi banche, dopo i recenti rialzi: Intesa -1,76%; Unicredit -1,71%, ma Bper guadagna lo 0,47%. L’obbligazionario recupera terreno nel corso della seduta e beneficia ancora delle decisioni assunte dalla Bce giovedì: il rendimento del decennale italiano si ferma a +0,84% e lo spread con il Bund è in calo a 132 punti base (-0,97%). A luglio però il debito pubblico tricolore ha toccato un nuovo record arrivando 2.409,9 miliardi (23,5 miliardi in più rispetto a giugno).

A pochi minuti dalla chiusura il quadro è simile nelle altre piazze europee: Francoforte -0,7%; Parigi -0,94%; Madrid -0,91%; Londra -0,65%; Zurigo -0,91%.

Wall Street, dopo tre settimane in verde, apre in ribasso e si muove in territorio negativo: salgono i titoli petroliferi, mentre soffrono le compagnie aeree e navali in vista di un rincaro del prezzo del carburante.

Schizzano ulteriormente i prezzi del greggio: Brent +12,06%, 67,48 dollari al barile; Wti +11,35%, 61,02 dollari al barile. In un mondo che si preoccupa di sostenere i prezzi con i tagli alla produzione, è chiaro che l’attacco yemenita agli impianti di Saudi Aramco (la compagnia petrolifera di Riad sta anche valutando se posticipare la sua Ipo) è stato un detonatore, perché ha colpito il 5% della produzione mondiale e fatto più danni della rivoluzione iraniana o dell’invasione del Kuwait. Ma le conseguenze sul fronte geopoltico (con gli Usa che vedono dietro gli attentati la lunga mano di Teheran) e il balzo stesso del costo del greggio, possono pesare ulteriormente su un’economia globale già in rallentamento. Ne dovrà tenere conto la Fed, nella riunione che comincia domani e terminerà mercoledì e da cui il mercato si attende un ulteriore taglio dei tassi (nella prevedibile misura dello 0,25%). Una decisione che avrà riflessi anche sul fronte valutario. Oggi l’euro-dollaro è sfavorevole alla moneta unica, che scambia in area 1,1.

In settimana sono in calendario anche le riunioni delle banche centrali di Giappone, Svizzera Brasile, Sud Africa e Norvegia.