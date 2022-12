Il Ministero della Cultura ha stabilito i nuovi termini per consentire altre candidature. Procida cede il testimone a Bergamo e Brescia per il 2023., Il 2024 già assegnato a Pesaro

Quindici città hanno già presentato il loro progetto. Altri arriveranno e c’è tempo per farlo fino al 1 febbraio 2023. Il Ministero della Cultura ha prorogato i termini per la procedura di selezione del titolo di Capitale italiana della cultura per il 2025. Tra poche settimane Procida passerà il testimone del 2022 a Bergamo e Brescia per il 2023. Per il 2024 il titolo è già stato assegnato a Pesaro. Le candidature in itinere riguardano, appunto, il 2025 con la giuria che deve selezionare dieci progetti finalisti. Le città che saranno ammesse alla selezione dovranno illustrare le loro proposte e le convocazioni saranno rese note entro il 22 marzo 2023. Subito dopo la giuria indicherà al Ministro la candidatura ritenuta più idonea per il titolo di “Capitale italiana della cultura” per il 2025. Come ha dimostrato Procida quest’anno, nei due anni precedenti Parma, la sfida diventa sempre più stimolante. I progetti sono sempre più articolati e rappresentativi di territori e radici di un Paese straordinario che non sempre riesce a valorizzare il proprio quid. Le tradizioni, l’arte, l’ambiente, la pace, l’istruzione, l’innovazione sono stati i temi predominanti delle ultime edizioni che hanno appassionato migliaia di persone e coinvolto centinaia di artisti.

Alla città vincitrice un milione di euro

I dieci progetti finalisti saranno discussi pubblicamente durante audizioni che si terranno nella sede del Ministero della Cultura o, eventualmente, in modalità videoconferenza. Ciascun finalista avrà a disposizione trenta minuti per presentare la propria candidatura. In base al regolamento un’altra mezz’ora è a disposizione della giuria per le domande di approfondimento. La città vincitrice riceverà un contributo di un milione di euro che rappresenta il primo aiuto economico per organizzare l’anno di eventi. Sarà poi la volta di istituzioni locali, enti, aziende che si riuniranno per dare sostegno alla nuova capitale della cultura.

Queste le città che finora hanno presentato i progetti per la candidatura 2025

1) Agrigento – Il sé, l’altro e la natura. Relazioni e trasformazioni culturali

2) Aosta – Aostæ Città Plurale

3) Assisi (Perugia) – Assisi. Creature e creatori

4) Asti – Dove si coltiva la cultura

5) Bagnoregio (Viterbo) – Essere Ponti

6) Città Metropolitana di Reggio Calabria – Locride 2025. Tutta un’altra storia

7) Enna – Enna 2025. Il mito nel cuore

8) Monte Sant’Angelo (Foggia) – Monte Sant’Angelo 2025: un Monte in cammino

9) Orvieto (Terni) – Meta meraviglia la cultura che sconfina

10) Otranto (Lecce) – Otranto 2025. Mosaico di Culture

11) Peccioli (Pisa) – ValdEra Ora. L’arte di vivere insieme

12) Pescina (L’Aquila) – La cultura non spopola

13) Roccasecca (Frosinone) – Vocazioni. La cultura e la ricerca della felicità

14) Spoleto (Perugia) – La cultura genera energia

15) Sulmona (L’Aquila) – Cultura è metamorfosi