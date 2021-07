Il lusso rinasce con l’Alta Moda a Parigi

Tornano le sfilate dal vivo: su 33 maison coinvolte, saranno 8 a mostrare in presenza i propri modelli: è il numero più alto dallo scoppio della pandemia – Apre il doppio show di Dior, attesa per Balenciaga. Lvmh e Kering in grande ripresa

Da oggi, lunedì 5 luglio, inizia a Parigi la settimana dell’Alta Moda, che proseguirà fino a giovedì 8 e vedrà protagoniste 33 maison di tutto il mondo, per un totale di 34 collezioni autunno inverno 2021-2022. Non sono solo le sfilate a ripartire a Parigi, è il settore del lusso a cavalcare la ripresa dopo la lunga apnea da Covid-19. Lvmh e Kering con i loro marchi sono pronte ad agganciare il progressivo ritorno alla normalità e ripartire anche grazie al palcoscenico di Parigi. Tra le case di moda coinvolte, saranno otto quelle a mostrare in presenza i propri modelli (il numero più alto per una fashion week dallo scoppio della pandemia). In ordine cronologico, si tratta di Christian Dior, Azzaro Couture, Chanel (con due sfilate), Giorgio Armani Privé, Balenciaga, Jean Paul Gaultier, Zuhair Murad e Vaishali S. Mancherà invece Valentino, che sfilerà a Venezia.

Le altre case di moda, invece, mostreranno le proprie collezioni in video. Tra queste, figurano Iris Van Herpen, Giambattista Valli, Stéphane Rolland, Alexandre Vauthier, Viktor & Rolf, Rahul Mishra, Julie de Libran, Fendi Couture e Maison Margiela. I modelli saranno visibili anche sui siti web delle aziende, sui social media e sulla piattaforma web dalla Federation de la Haute Couture et de la Mode, l’organismo che governa la moda francese.

Secondo gli addetti ai lavori, la sfilata più attesa fra quelle in programma è probabilmente quella di Balenciaga, che torna su una passerella dell’alta moda sartoriale dopo oltre 50 anni, ovvero da quando il fondatore della maison, Cristobal Balenciaga, chiuse la sua casa di moda a seguito delle proteste studentesche di massa nel 1968, che bloccarono il centro di Parigi per diversi mesi.

A caratterizzare questa edizione della settimana dell’alta moda di Parigi è l’internazionalismo. La maggior parte degli stilisti, infatti, non è francese: in tutto, 12 delle case sono state fondate da francesi, altre 6 sono aziende parigine fondate da stilisti non francesi e ben 15 hanno sede in altri Paesi (il più rappresentato è l’Italia).

Se a Parigi sfila la moda autunno inverno per la donna, molto lontano, a Seoul, invece i riflettori sono puntati sulla data del 7 luglio. Louis Vuitton ha infatti annunciato per quel giorno la sua sfilata uomo autunno-inverno 2021 alla quale parteciperanno live i BTS, un gruppo pop coreano che ha subito scatenato l’attenzione dei fan con centinaia di migliaia di visite e video scaricati. Tanto da fare entrare l’hashtag #LVMenFW21 tra quelli di tendenza su Twitter dalle prime ore del mattino.

