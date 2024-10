Il futuro dell’idrogeno: strategie globali e ruolo dell’Italia nel workshop Agici a Milano il 24 ottobre 2024

Nel corso dell’evento, i principali rappresentanti del settore e delle istituzioni presenteranno lo studio di Agici sul mercato internazionale dell’idrogeno e le strategie per raggiungere gli obiettivi del piano REPowerEU

Il 24 ottobre 2024, a Milano, presso la Fondazione Cariplo, si terrà un evento di grande rilevanza per il settore energetico: il workshop finale dell’Osservatorio sul Mercato Internazionale dell’Idrogeno, organizzato da Agici. Dal titolo “Il futuro dell’idrogeno: dalle strategie nazionali al mercato globale”. L’evento, in programma dalle 10:00 alle 13:30, rappresenta un’importante occasione per fare il punto sullo stato del mercato dell’idrogeno a livello internazionale e sulle strategie future.

Il ruolo dell’idrogeno nel contesto europeo e globale

L’idrogeno è ormai considerato una risorsa chiave per la transizione energetica e la decarbonizzazione. Nel 2020, la Commissione europea ha lanciato la Strategia Ue per l’idrogeno, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo di questa tecnologia e ridurre le emissioni di carbonio. Questo impegno è stato rafforzato nel 2022 con il Piano REPowerEU, nato in risposta alla crisi energetica e alla necessità di ridurre la dipendenza dal gas russo. Il piano prevede un obiettivo ambizioso di produzione e importazione di 20 milioni di tonnellate (Mton) di idrogeno entro il 2030, confermando il ruolo fondamentale dell’idrogeno come soluzione complementare per garantire la sicurezza energetica e la decarbonizzazione del sistema europeo.

A distanza di due anni dal lancio di REPowerEU, il workshop sarà un momento cruciale per analizzare lo sviluppo del mercato dell’idrogeno, con particolare attenzione alle novità normative, politiche e di finanziamento. Le discussioni si concentreranno sulle strategie adottate dai grandi Paesi produttori e sulle misure di approvvigionamento europee per centrare gli obiettivi prefissati. Tuttavia, rimangono sfide significative: il mercato dell’idrogeno fatica ancora a decollare, e il workshop rappresenterà l’occasione per esplorare le criticità del settore e identificare le azioni necessarie per superarle.

Temi principali e partecipanti

Tra i temi trattati ci saranno:

Lo stato attuale del mercato internazionale dell’idrogeno.

Le strategie dei grandi Paesi produttori e le politiche di approvvigionamento dell’Unione Europea.

Le novità normative e i finanziamenti destinati al settore.

Le sfide legate alla costruzione di un mercato globale dell’idrogeno e alla sua integrazione nelle infrastrutture energetiche esistenti.

Un focus particolare sarà riservato al ruolo dell’Italia nel contribuire al raggiungimento degli obiettivi del REPowerEU, e il workshop sarà un’opportunità per discutere come il Paese può partecipare alla creazione di una filiera dell’idrogeno competitiva e innovativa.

Il programma

Il workshop del 24 ottobre 2024 sarà ricco di interventi di esperti del settore e figure istituzionali, con un programma che partirà alle 10:00 con il saluto introduttivo di Stefano Clerici, consigliere delegato di Agici. Seguirà alle 10:10 una sessione dedicata alle strategie nazionali e globali dell’idrogeno, introdotta da Francesco Elia, responsabile Hydrogen Unit di Agici. A partire dalle 10:30, rappresentanti di aziende leader come Eni, Snam e Ufi Hydrogen discuteranno delle strategie internazionali del settore. Alle 11:20, la tavola rotonda si concentrerà sulle esperienze degli operatori del settore, seguita alle 12:00 dalla presentazione di un caso di successo di Iris Ceramica Group, con Federica Minozzi come relatrice. Dalle 12:15, un panel analizzerà gli elementi chiave della domanda e della filiera italiana dell’idrogeno, con contributi di rappresentanti di Sasol Italy, Federacciai, Elettricità Futura, H2IT e Proxigas. L’evento si concluderà con le conclusioni istituzionali alle 13:00, che vedranno la partecipazione di Guido Bortoni, Luca Ventorino e Stefano Besseghini. La giornata terminerà con un pranzo di networking alle 13:30.

L’evento sarà moderato da Frediano Finucci, caporedattore di La7.