Il derby è della Roma: 3-1 alla Lazio

Vittoria scacciacrisi per la Roma nel derby: i giallorossi superano la Lazio per 3-1, riscattando un brutto inizio di campionato e rimettendosi in carreggiata in classifica. Si fermano invece i biancocelesti, che prima di questa giornata erano quarti da soli, con la possibilità di scavalcare il Napoli al secondo posto, e che ora invece si ritrovano la Roma a un solo punto e nel weekend potrebbero essere scavalcati da Inter e Fiorentina.

Per la Roma l’1-0 lo segna Lorenzo Pellegrini, il migliore in campo, che conferma il vizio del gol di tacco, dopo i due gol di tacco già segnato da Pastore in questo campionato. Pareggio di Immobile su un clamoroso errore di Fazio, poi perla di Kolarov e infine il 3-1 definitivo siglato proprio dal difensore Fazio, che si fa perdonare la frittata di qualche minuto prima.