Il Cinema su FIRST Arte: “Vivere” di Francesca Archibugi

Il film della settimana su FIRST Arte: è la volta di “Vivere” della Archibugi che ha per protagonisti Micaela Ramazzotti e Adiano Gianni ma anche Marcello Fonte e Elisa Miccoli

Torna l’appuntamento settimanale con il cinema che quest’anno si è spostato sulle colonne di FIRST Arte. Il critico cinematografico, Patrizio Rossano, ci propone oggi la recensione di “Vivere”, film diretto da Francesca Archibugi uscito nelle sale il 26 settembre. Protagonisti, due pezzi da novanta del cinema italiano: Micaela Ramazzotti e Adriano Giannini. Da segnalare però anche la presenza di Marcello Fonte, attore rivelazione di Dogman e della giovanissima e bravissima Elisa Miccoli.

Ecco il trailer del film:

Su FIRST Arte anche le grandi mostre. Questa settimana la redazione segnala la mostra organizzata dalla Réunion des musées nationaux – Grand Palais, in collaborazione con la Fondazione Musei Civici di Venezia, a Venezia, dove l’evento sarà presentato dopo Parigi (23 febbraio – 9 giugno 2019).

Da tenere in considerazione anche la “Torino Design of the City 2019”, con ricco calendario d’incontri dedicati alla storia del design che si terranno dal 2 al 15 ottobre nel capoluogo piemontese.