Idrogeno: crescita, investimenti e prospettive future. Una ricerca di Intesa Sanpaolo

La filiera dell’idrogeno in Italia è in grande crescita con potenzialità ancora da scoprire. Sono soprattutto gli investimenti privati a spingere la crescita. Per il futuro le imprese chiedono di superare le problematiche legate alla mancanza di un quadro normativo

La filiera dell’idrogeno vive in Italia una significativa espansione. 90 sono le nuove aziende nate negli ultimi tre anni. Il settore italiano è in grande crescita con ancora molte potenzialità da esprimere grazie a PMI molto tecnologiche e attive sul versante dell’innovazione. È quanto emerge da una ricerca svolta dalla Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo in collaborazione con H2IT, l’Associazione italiana idrogeno e celle a combustibile.

Idrogeno: dal PNRR 3,64 miliardi per sviluppare il comparto

Nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) sono stati stanziati 3,64 miliardi di euro per sviluppare il comparto dell’idrogeno, ma sono soprattutto gli investimenti privati a spingere la crescita. Il 65% delle aziende ha chiuso il 2022 con una crescita degli investimenti sull’idrogeno. Il 70% degli investimenti proviene da fondi propri delle aziende, mentre il 22% è coperto da fondi europei, nazionali o regionali. Questi investimenti stanno stimolando l’innovazione e la ricerca, tanto che oltre un’azienda su tre (36%) ha ottenuto almeno un brevetto negli ultimi cinque anni o è in procinto di farlo. Questa percentuale sale all’85% tra le aziende che si occupano di produzione. Le aziende italiane stanno sfruttando anche i finanziamenti dei bandi europei, con oltre la metà (56%) delle aziende del campione che ha partecipato a tali bandi e ha ottenuto finanziamenti nel 65% dei casi. Inoltre, il 51% ha partecipato ai bandi del PNRR, dimostrando l’impegno del settore nell’affrontare le sfide legate all’idrogeno.

Fatturato: ottimi risultati nel 2022

In termini di fatturato, il 2022 si è concluso con segno positivo per il 71% delle imprese, e il 58% ha registrato un aumento del giro d’affari legato all’attività dell’idrogeno. Ciò evidenzia la crescita e le aspettative di ulteriori progressi nel settore nel prossimo futuro. Nonostante la crisi energetica attuale, circa la metà delle aziende (45%) ritiene che il coinvolgimento nel mercato dell’idrogeno non sia pregiudicato, mentre il 35% vede nuove opportunità di business in questa situazione e sta quindi accelerando gli investimenti.

Innovazione e prospettive future

L’innovazione nella filiera dell’idrogeno nasce dalla collaborazione tra le imprese. Il 64% delle aziende ritiene che le partnership interaziendali siano il modo migliore per crescere in ottica di innovazione collaborativa, seguite dalle collaborazioni con le università (60%) e dai tavoli di lavoro nazionali/internazionali (49%). Guardando al futuro, i settori che si prevede cresceranno di più entro il 2030 sono la mobilità (85% delle risposte), i settori hard-to-abate (67%) e lo storage di elettricità rinnovabile (55%).

Le aziende dell’idrogeno in Italia affrontano alcune problematiche. La mancanza di un quadro normativo chiaro rappresenta un ostacolo per il 78% delle imprese intervistate. L’incertezza legata a una domanda di mercato ancora indefinita preoccupa il 64% delle aziende, mentre l’ottenimento di autorizzazioni (53%) e le questioni burocratiche (51%) sono fattori che incidono negativamente sull’attività delle imprese. Per superare queste criticità, le imprese richiedono soprattutto la definizione di normative e regolamenti nazionali (58%), l’elaborazione di piani strategici a livello nazionale (55%) e maggiori investimenti per stimolare la domanda (45%) e le infrastrutture (42%).