I diamanti della regina Maria Antonietta in vendita a Ginevra Da Christie’s

Il 9 novembre 2021 Christie’s offrirà i diamanti di Marie Antoniette di proprietà di una famiglia reale europea. I gioielli presentati nella loro forma attuale, i 112 diamanti, originariamente appartenenti alla regina Maria Antonietta di Francia (1755-1793), sono incastonati come una coppia storica di bracciali (stima $ 2.000.000-4.000.000)

Nel 1776 Maria Antonietta era da due anni regina di Francia ed era già riconosciuta come la regina dell’eleganza e dello stile. Non poteva resistere ai gioielli, specialmente ai diamanti. Nella primavera del 1776, acquistò questi due braccialetti di diamanti per 250.000 lire, una somma enorme per l’epoca. Secondo il conte Mercy-Argenteau, ambasciatore dell’Austria in Francia, furono pagati in parte in pietre preziose dalla collezione della regina e in parte con i fondi che la regina ricevette dal re Luigi XVI. Recenti scoperte dello storico della gioielleria Vincent Meylan mostrano che nel febbraio 1777, nelle carte personali del re Luigi XVI, si legge: “alla regina: acconto di 29.000 lire per i braccialetti di diamanti che ha comprato da Boehmer”.

FUGA DALLA FRANCIA E L’EREDITÀ DEI DIAMANTI

Il conte Mercy-Argenteau lasciò il suo incarico di ambasciatore dell’Impero austriaco in Francia nel 1790 e si insediò a Bruxelles. L’11 gennaio 1791 ricevette una lettera dalla regina Maria Antonietta, allora prigioniera alle Tuileries di Parigi. Annunciava che gli sarebbe stata inviata una cassa di legno per la custodia. Mercy-Argenteau lo conservò chiuso per un paio d’anni. Il 16 ottobre 1793 Maria Antonietta fu ghigliottinata e nel febbraio 1794 l’imperatore Francesco II d’Austria (1768-1835) ordinò l’apertura della cassa a Bruxelles e l’inventario. Si leggeva come “Articolo n. 6 – Un paio di bracciali dove tre diamanti, con il più grande incastonato al centro, formano due mollette; le due mollette fungono da fermagli, ciascuna composta da quattro diamanti e 96 diamanti incastonati a colletto”. Madame Royale (1778-1851), figlia superstite di Maria Antonietta, ricevette questi gioielli nel gennaio 1796 al suo arrivo in Austria.