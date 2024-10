Hsbc si riorganizza: 4 nuove linee di business e Pam Kaur prima Cfo donna

Hsbc avvia la più grande ristrutturazione del decennio, creando 4 divisioni e unendo commercial e investment banking. L’obiettivo è rendere la banca più snella e agile in un contesto economico incerto. Pam Kaur diventa il primo direttore finanziario donna del Gruppo

Hsbc, la più grande banca europea, ha annunciato una riorganizzazione radicale sotto la guida del nuovo Ceo, Georges Elhedery. La ristrutturazione rappresenta la più grande trasformazione aziendale degli ultimi dieci anni, con l’obiettivo di rendere la banca più snella e agile, soprattutto in un contesto economico globale sempre più competitivo e incerto. Elhedery, che ha assunto la carica di amministratore delegato a inizio anno, ha dichiarato che questi cambiamenti sono essenziali per “liberare tutto il nostro potenziale e guidare il successo del gruppo nel futuro”.

La riorganizzazione comporterà una riduzione delle linee di business e una gestione più efficiente delle risorse. In particolare, le attività di commercial banking e investment banking saranno unite, formando una nuova entità di corporate e institutional banking. Questa fusione è stata progettata per aumentare la cooperazione tra le divisioni, favorendo la vendita di un maggior numero di prodotti ai clienti internazionali.

Hsbc: le nuove linee di business

Uno dei pilastri della nuova strategia è la suddivisione delle attività in quattro principali aree geografiche e operative, ognuna con responsabilità chiare:

Regno Unito

Hong Kong

Corporate e Institutional Banking : sotto la guida di Michael Roberts, questa divisione comprenderà le operazioni di commercial banking e global banking, oltre alle attività wholesale in Europa e nelle Americhe.

: sotto la guida di Michael Roberts, questa divisione comprenderà le operazioni di commercial banking e global banking, oltre alle attività wholesale in Europa e nelle Americhe. Gestione Patrimoniale (Wealth Banking)

L’Oriente comprenderà la regione Asia-Pacifico e il Medio Oriente e l’Occidente comprenderà Europa, Regno Unito e America del Sud e del Nord.

L’intenzione di Elhedery è chiara: rendere più efficiente la banca e concentrarsi su quelle aree geografiche e settori che offrono i maggiori vantaggi competitivi e opportunità di crescita. Anche se Hsbc non ha ancora fornito dettagli sui risparmi previsti né sul numero di posti di lavoro che potrebbero essere interessati, l’azienda presenterà ulteriori aggiornamenti durante la pubblicazione dei risultati del terzo trimestre.

Hsbc: Pam Kaur è la prima donna Cfo

Oltre alla riorganizzazione operativa, Hsbc ha nominato Pam Kaur come nuova Chief Financial Officer (Cfo), segnando un momento storico per l’istituto. Kaur è la prima donna a ricoprire questa posizione nei 159 anni di storia della banca. Attualmente Chief Risk and Compliance Officer, Kaur è entrata in Hsbcnel 2013 come responsabile dell’audit interno. Con una vasta esperienza nel settore bancario, è stata scelta per guidare la trasformazione finanziaria della banca in un periodo di grandi cambiamenti.

La sua nomina è stata accolta con entusiasmo da Elhedery, che ha sottolineato l’importanza di Kaur nel guidare la banca verso una maggiore solidità finanziaria e competitività: “con Pam alla guida delle finanze, sono convinto che possiamo accelerare l’attuazione della nostra strategia e consolidare la nostra posizione di leadership”, ha affermato il ceo del gruppo bancario.

Hsbc: altri cambiamenti a livello di leadership

Oltre alla nomina di Kaur, Hsbc ha annunciato una serie di cambiamenti ai vertici aziendali. Jon Bingham, Cfo di gruppo ad interim, riprenderà il suo ruolo di Global Financial Controller. Greg Guyett, Ceo della divisione Global Banking and Markets, assumerà il ruolo di presidente del gruppo clienti strategici, una nuova posizione creata per favorire la crescita delle relazioni con i clienti chiave. E poi, alcuni dirigenti di lunga data lasceranno la banca: Colin Bell, responsabile per l’Europa e una volta considerato un possibile candidato per la carica di Ceo, e Stephen Moss, responsabile per il Medio Oriente, si ritireranno dai loro ruoli.

Il numero di dirigenti che fanno parte del comitato operativo sarà ridotto da 18 a 12, rendendo la governance interna più snella e concentrata. Questa decisione è in linea con la strategia di Elhedery, che intende rendere la banca più reattiva e meno burocratica.

L’impatto della riorganizzazione di Hsbc sui mercati

Nonostante la portata della riorganizzazione, Hsbc non ha fornito stime precise sui risparmi derivanti dalla nuova struttura. Questo ha suscitato alcune preoccupazioni tra gli investitori, con il titolo che ha registrato una lieve flessione alla Borsa di Londra. Nel breve periodo, le azioni della banca hanno mostrato un’accelerazione al rialzo, con target individuato a 6,774 sterline, ma con il rischio di una correzione temporanea fino a 6,732 sterline. Le prospettive rimangono positive, con un potenziale di estensione verso quota 6,817 sterline.

L’effetto di questa ristrutturazione sarà monitorato da vicino, soprattutto in vista della pubblicazione dei risultati finanziari trimestrali a fine ottobre. Gli analisti saranno attenti a valutare se le modifiche apportate porteranno a un reale miglioramento dell’efficienza operativa e alla crescita del margine di interesse, in un contesto di riduzione dei tassi da parte delle banche centrali.

Attualmente Il titolo di Hsbc, quotato sulla piazza di Londra, guadagna lo 0,73%