Howden Group acquisisce il 100% di Wide Care Services

Casini (Ceo Howden Italia): “Con questa acquisizione vogliamo contribuire all’efficientamento dei processi di prenotazione, fruizione e copertura delle prestazioni sanitarie anche integrando l’offerta privata con quella pubblica”

Il gruppo di brokeraggio assicurativo Howden ha concluso l’acquisizione del 100% del capitale di Wide Care Services, società insurtech italiana specializzata nella digitalizzazione della gestione di sanità e previdenza integrativa.

Cosa fa Wide Care Services

Wide Care Services opera in Italia nel settore dei benefit per i dipendenti. Grazie a una piattaforma tecnologica avanzata con software proprietario, offre servizi amministrativi avanzati per fondi sanitari, fondi pensione e sistemi di welfare aziendale.

“Il mercato dei benefit per i dipendenti, sia obbligatori in virtù dei contratti nazionali, sia volontari forniti dal datore di lavoro, ha un notevole potenziale in Italia e Howden intende aumentare la propria presenza in questo mercato”, spiega Howden in una nota.

Ma non solo.“Con questa operazione – afferma Federico Casini, Ceo Howden talia – intendiamo crescere in un settore ad altissimo impatto sociale, contribuendo all’efficientamento dei processi di prenotazione, fruizione e copertura delle prestazioni sanitarie, anche con l’obiettivo di migliorare le condizioni di accesso alle cure dei cittadini tramite l’integrazione dell’offerta privata con quella pubblica”.

Cesare Lai, Head of Employee Benefits Howden Italia dichiara “L’acquisizione di Wide Care Services rafforza ulteriormente le nostre capacità tecnologiche nel settore dei benefit per i dipendenti e riflette il nostro impegno a fornire le migliori soluzioni in ambito salute e welfare. La combinazione di Wide Care Services con le nostre competenze migliorerà notevolmente la nostra offerta su scala globale, con un focus particolare sull’Italia”.

“In Wide Care Services – ha commentato Andrea Pozzi, fondatore e amministratore delegato della società – abbiamo lavorato in questi anni alla creazione di una piattaforma avanzata di gestione amministrativa e business intelligence delle prestazioni sanitarie e previdenziali. Dallo sviluppo di questa piattaforma ci aspettiamo un contributo positivo all’efficientamento dei costi e alla sostenibilità del sistema sanitario nel suo complesso. I Fondi sanitari e previdenziali, oltre alle compagnie di assicurazioni, sono i tradizionali partner della nostra attività. La nostra mission è integrare il settore pubblico nel sistema privato di erogazione delle prestazioni sanitarie, contribuendo al miglioramento delle liste di attesa e favorendo un utilizzo equilibrato delle risorse disponibili. Condividiamo lo spirito imprenditoriale e l’approccio incentrato sul cliente di Howden e non vediamo l’ora di sfruttare la loro rete per soddisfare al meglio le esigenze del mercato”.