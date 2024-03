Honeywell lancia Opa su Civitanavi a 6,30 euro/azione per delisting

Il colosso americano della Difesa acquista la società marchigiana per 200 milioni con un premio del 27,1%. Con l’acquisto intende rafforzare il settore aerospaziale con i dispositivi di applicazioni di volo autonomo

Honeywell, il gruppo Usa quotato al Nasdaq da 131 miliardi di capitalizzazione, che opera nel controllo e automazione industriale per l’aeronautica, ha annunciato l’intenzione di acquisire l’intero capitale sociale di Civitanavi Systems, società quotata all’Euronext Milan, attraverso il lancio di un’offerta pubblica di acquisto volontaria al prezzo di 6,30 euro per azione in cash, per un totale complessivo di 200 milioni, finalizzata al delisting.

In Borsa il titolo si è rapidamente adeguato al prezzo di offerta e in apertura delle trattative guadagna il 14,76% a 6,22 euro. Civitanavi è quotata in Borsa da soli due anni di quotazione, con un rialzo di circa del 57,5% dai 4 euro dell’ipo. Secondo una nota, il prezzo di acquisto rappresenta un premio di circa il 27,1% rispetto al prezzo medio di negoziazione ponderato per gli scambi delle azioni di Civitanavi avvenuti nei 30 giorni antecedenti il 26 marzo.

Honeywell ha già ottenuto l’impegno dell’azionista di controllo di Civitanavi (Civitanavi Systems Ltd in mano a Andrea Pizzarulli e Michael Perlmutter), che possiede circa il 66% del capitale in circolazione, a portare le proprie azioni in adesione all’offerta pubblica di acquisto. Rotschild & Co è l’advisor per Civitanavi sull’operazione, mentre UniCredit è il consulente finanziario di Honeywell. La transazione non è soggetta ad alcuna condizione di finanziamento e si prevede che si concluda nel terzo trimestre del 2024 dopo il ricevimento delle autorizzazioni antitrust e l’offerta di almeno il 95% delle azioni in circolazione.

Civitavi specializzata in tecnologia di navigazione

Civitanavi, guidata dal ceo Andrea Pizzarulli, è specializzata in tecnologia di navigazione e riferimenti di tempo assoluto per i settori aerospaziale, della Difesa e industriale. Il comunicato scrive che l’acquisizione rafforzerà ulteriormente le capacità di Honeywell di aiutare i suoi clienti a creare dispositivi di applicazioni di volo autonomo negli aerei e in altri veicoli, e supporterà l’allineamento del portafoglio di Honeywell attorno a tre megatrend, tra cui il futuro dell’aviazione e dell’automazione.

I progetti di espansione di Honeywell in Europa

Honeywell fa parte del consorzio Pantex Plant che assembla bombe nucleari per l’arsenale Usa. Durante la seconda Guerra mondiale, il gruppo sviluppò l’autopilota C-1 usato sul Boeing B-29 Superfortress che sganciò le due testate atomiche sul Giappone nel 1945. Sia Civitanavi che Honeywell hanno una storia di sviluppo di soluzioni di navigazione inerziale, in grado di tracciare la posizione e l’orientamento di un veicolo utilizzando accelerometri, sensori e giroscopi.

L’offerta di Civitanavi di sistemi di navigazione inerziale, geo-riferimento e stabilizzazione “completerà le tecnologie dell’attuale business di navigazione e sensori di Honeywell. In particolare, Civitanavi è anche specializzata nella tecnologia dei giroscopi a fibre ottiche ad alte prestazioni che Honeywell non offriva in precedenza nel suo portafoglio di soluzioni di navigazione”, dice una nota.

“Integrando le tecnologie e i sensori inerziali di Civitanavi nelle piattaforme commerciali, militari, spaziali e industriali di Honeywell, i nostri clienti in tutto il mondo avranno ora accesso a un portafoglio più robusto di soluzioni di navigazione aerospaziale a sostegno del loro percorso verso applicazioni di volo autonomo” dice Jim Currier, presidente e ceo di Honeywell Aerospace Technologies. “Con questa acquisizione, saremo in grado di espandere immediatamente la nostra offerta ai clienti dell’Unione Europea grazie alle soluzioni di navigazione Civitanavi, una capacità che intendiamo sviluppare ulteriormente nel breve termine”.