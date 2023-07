H&M sbarca in Brasile: apertura di negozi e e-commerce entro il 2025

Il colosso svedese della moda è pronto ad entrare nel mercato brasiliano. H&M punta ad accelerare la sua crescita nelle regioni del Nord e del Sud America, concentrandosi in particolare sull’America Latina

H&M, colosso svedese della moda, ha annunciato l’intenzione di espandersi in Brasile. L’azienda in un comunicato ha svelato di voler aprire nuovi negozi nel paese sudamericano e di avviare il commercio online entro il 2025.

Si partirà con le principali città del sudest del Brasile con l’obiettivo di aumentare ulteriormente la sua presenza in tutto il paese nel tempo. Il lancio nel paese rappresenta una mossa strategica per il colosso svedese, poiché il Brasile ha una popolazione di oltre 210 milioni di persone e una forte passione per la moda. L’azienda vede, così, un grande potenziale di crescita in questo mercato.

“Siamo entusiasti di annunciare che apriremo il nostro primo negozio e l’attività online in Brasile nel 2025. Abbiamo avuto un buon sviluppo in America Latina e vediamo un grande potenziale in Brasile. Questo è un passo molto emozionante e non vediamo l’ora di portare il concetto di moda, qualità e sostenibilità di H&M al miglior prezzo a molti clienti nel paese” ha dichiarato Helena Helmersson, CEO del Gruppo H&M.

H&M: in Sudamerica dal 2012

H&M ha già una solida presenza in America Latina, avendo aperto il suo primo negozio nella regione in Messico nel 2012. Attualmente, l’azienda è presente in diversi paesi latinoamericani, tra cui Perù, Uruguay, Cile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Panama e Costa Rica.

In questi anni, il gigante svedese ha avuto una buona crescita in Sudamerica. H&M sta cercando di accelerare la sua crescita nelle regioni del Nord e del Sud America, concentrandosi in particolare sull’America Latina.

Collaborazione con il Gruppo Dorben

H&M sta collaborando con il gruppo Dorben, che gestisce attività di vendita al dettaglio in 10 paesi dell’America centrale e meridionale, per supportare la sua espansione in Brasile.

“È un onore e un privilegio per noi entrare in questa partnership con H&M in Brasile, rafforzando così la nostra relazione esistente con un leader dell’industria della moda. Questa collaborazione consentirà a entrambe le aziende di sfruttare le loro uniche forze, risorse e competenze per sbloccare l’incredibile potenziale del mercato brasiliano” ha commentato Mehdi Beneddine, Presidente di Dorben Group.