Hera e Federdistribuzione insieme per economia circolare ed efficienza energetica

Le due società hanno firmato due accordi di durata trennale per sostenere le imprese della distribuzione nel percorso di sostenibilità e riduzione dei consumi energetici

Gruppo Hera e Federdistribuzione uniscono le forze per un futuro più sostenibile ed efficiente. L’associazione nazionale che rappresenta le aziende della distribuzione moderna e la multiutility italiana hanno firmato due protocolli d’intesa, di durata triennale, per collaborare su progetti indirizzati all’economia circolare e all’efficienza energetica.

Nel dettaglio, gli accordi prevedono l’opportunità di sviluppare iniziative specifiche principalmente nei territori in cui opera la multiutility – quindi in Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Marche – anche con attività congiunte di informazione e coinvolgimento che arriveranno fino ai clienti. Così le aziende associate che aderiranno potranno contare su un unico interlocutore e progetti mirati in base alle loro esigenze, anche in linea con i progetti del PNRR.

Nell’ambito degli accordi, il Gruppo Hera supporterà le imprese associate a Federdistribuzione nello studio e nella realizzazione di interventi di efficientamento energetico mirati sulla base delle loro esigenze, per consentire anche risparmi economici e tutelare l’ambiente, ad esempio attraverso la riduzione delle emissioni.

Inoltre, fornirà assistenza anche per l’accesso ai sistemi incentivanti, che prevedono spesso iter piuttosto complessi, come i certificati bianchi, titoli negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti di incremento dell’efficienza energetica.