Hello world!, l’informatica dall’aritmometro allo smartphone

Dal 10 ottobre 2019 (in occasione dell’apertura dell’Internet Festival) fino al 31 gennaio 2020, al centro Congressi “Le Benedettine” di Pisa, si terrà la mostra Hello world!, sulla storia del computer dalle origini all’iPhone, promossa dall’Università di Pisa.

In particolare la quinta sezione della mostra espone alcuni computer ideati dalla Apple dal 1974 al 2007, particolarmente significativi per il design innovativo avvenuto sotto la visione olistica di Steve Jobs. Parte delle macchine proviene dalla nostra donazione al Museo del Calcolo di Pisa e comprende le mitologiche Workstation NeXT (1988-1993) e il mitico Apple Newton (1993-1998).

Per l’intera durata dell’Internet Festival sarà disponibile una vera e propria rarità: uno dei pochissimi esemplari dell’APPLE I, costruito da Steve Wozniak nel garage di Steve Jobs, nel lontano 1974.

Attraverso un percorso narrativo interattivo in cinque sezioni, la mostra Hello Word! racconta l’evoluzione degli strumenti per il calcolo, dalle macchine meccaniche fino ad arrivare ai computer Apple, comprendo un arco temporale che va dalla seconda metà dell’Ottocento fino a primi anni Duemila.

Buona parte delle macchine proviene dal Museo degli Strumenti per il Calcolo (del Sistema Museale d’Ateneo), noto per la sua ricchissima collezione di macchine legate alla storia dell’Informatica, unica in Italia, inclusa la CEP, il primo calcolatore scientifico progettato e costruito in Italia.

Orari: martedì-venerdì 10.00-19.00, sabato-domenica 10.00-20.00 [chiuso lunedì] Info e Contatti: informatica50pisa@unipi.it