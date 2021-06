Helbiz lancia il monopattino all’italiana: lo disegna Pininfarina

Non saranno più soltanto auto e moto a rappresentare l’Italian Style: l’accordo tra l’operatore, Pinfinfarina e MT porterà i monopattini di design in tutto il mondo

Una volta erano le automobili, anche quelle sportive, adesso sono i monopattini elettrici. Anche un campione del design made in Italy come Pininfarina si adegua ai tempi e al nuovo mercato della mobilità. Il bonus monopattini e in generale l’orientamento politico, anche a livello europeo, verso la transizione ecologica, hanno dato una forte spinta in Italia alla micro-mobilità elettrica, anche in modalità sharing. Il quale era a sua volta nato come car sharing, ma oggi nelle grandi città italiane prolifera la condivisione di mezzi di mobilità dolce, come biciclette e monopattini. Uno degli operatori, Helbiz, ha appena concluso un accordo proprio con Pininfarina e con MT Distribution, azienda della Motor Valley emiliana specializzata proprio nella mobilità elettrica urbana, per lo sviluppo di una nuova gamma di mezzi dal design “coordinato e customizzabile”.

Il progetto non si limiterà all’Italia ma coinvolgerà anche l’attività di Helbiz in altri Paesi europei e negli Stati Uniti, e nemmeno sarà applicato solo ai monopattini, bensì all’intera flotta, comprensiva anche di e-bike e e-scooter. In una prima fase il focus saranno i monopattini utilizzati per lo sharing, successivamente quelli destinati alla vendita consumer, seguendo l’ampliamento del business di Helbiz, che tenderà ad integrare lo sharing con la vendita diretta. “Si tratta di creare un “family feeling” di design rendendo tutti i mezzi unici e immediatamente riconoscibili”, spiega una nota. Il nuovo mezzo di ultima generazione sarà disegnato (in Italia) da Pininfarina, ingegnerizzato (in Italia) da MT Distribution e distribuito sul mercato da Helbiz, che opera in 30 città nel mondo e entro l’anno sarà la prima società di micro-mobilità quotata in borsa, al Nasdaq di New York.

“Siamo orgogliosi – commenta Emanuele Liatti, Chief Product Officer di Helbiz – di ampliare il nostro portafoglio attività, in particolare in Italia. Stiamo crescendo in modo solido e questo ci permette di essere alla continua ricerca di talenti da collocare nelle nostre linee di business e soprattutto generare nuovi posti di lavoro. Helbiz è la prima società di micro-mobilità sharing ad avviare lo sviluppo in Italia e siamo fieri di questa collaborazione che ci permetterà di portare globalmente il Made in Italy nelle città dove siamo presenti. Pininfarina è sinonimo di eleganza, MT di ricerca e sviluppo di prodotti legati alla urban e-mobility, caratteristiche che completano i nostri valori di innovazione, tecnologia, sicurezza e rispetto per l’ambiente”.

“Il design – aggiunge Giuseppe Bonollo, Senior Vice President Sales&Marketing di Pininfarina – ha la capacità di innovare continuamente migliorando la vita delle persone. Pininfarina, che opera nelle più svariate aree del design ed è leader nei progetti pensati per la sostenibilità ambientale, è particolarmente sensibile ai nuovi trend della mobilità urbana. Per questo siamo entusiasti di poter proporre insieme a Helbiz e MT un nuovo modo di muoversi che salvaguardi l’ambiente e renda le città più a misura d’uomo, basandolo su soluzioni ad alta tecnologia e di grande qualità”.