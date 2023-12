Guida alla finanza sabato 30 su FIRSTonline: cos’è la propensione al rischio e perché è importante la diversificazione

Domani su FIRSTonline la settima puntata di Guida alla finanza realizzata da REF Riceche con la collaborazione di Allianz Bank Financial Advisor. Interverrà Angelo Drusiani, advisory di Ersel Banca Privata ed esperto del mercato obbligazionario

Settima puntata sabato 30 dicembre su Firstonline di Guida alla finanza, realizzata da REF Ricerche con la collaborazione di Allianz Bank Financial Advisors e diffusa in 16 lingue. Angelo Drusiani, giornalista finanziario particolarmente esperto del mercato obbligazionario e attualmente advisory di Ersel Banca Privata di Torino spiegherà, con tanto di grafici, in che cosa consiste la propensione al rischio dell’investitore e perché è importante la diversificazione di portafoglio.

Per propensione al rischio si intende la capacità di sopportare potenziali perdite nell’investimento finanziario ed è proprio la propensione al rischio che guida la selezione dei settori su cui investire. Per minimizzare le perdite potenziali è fondamentale diversificare gli investimenti ma la recente indagine della Consob sulle famiglie che detengono attività finanziaria rivela che la diversificazione di portafoglio è meno diffusa in Italia di quel che comunemente si crede. Il perché lo leggerete domani sulla Guida alla finanza.