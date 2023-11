Condividi Twitter

Guida alla finanza: sabato 18 novembre la quarta puntata. Sarà dedicata al ruolo delle Authority che vigilano sui mercati

Sabato 18 novembre su FIRSTonline la quarta puntata, diffusa in 16 lingue, di Guida alla finanza a cura di REF Ricerche con la collaborazione di Allianz Bank Financial Advisor – Il Direttore generale della Consob, Luca Filippa, interverrà sul tema “Mercati finanziari: come e perchè regolare l’intermediazione del risparmio e a cosa servono le Authority di vigilanza”

Perché è necessario vigilare e regolare i mercati finanziari e a chi tocca farlo? E’ il tema della quarta puntata, diffusa in 16 lingue, di Guida alla finanza, che sarà pubblicata domani 18 novembre su FIRSTonline e che è stata elaborata da REF Ricerche con la collaborazione di Allianz Bank Financial Advisors. Luca Filippa, Direttore Generale della Consob, spiegherà che cosa sono e come operano le Authority di vigilanza. “Il sistema finanziario – scrive Filippa – riveste un ruolo chiave nel collegare il risparmio delle famiglie al finanziamento delle imprese, posizionandosi come un elemento essenziale nel processo di sviluppo economico”. L’obiettivo delle Authority che vigilano e regolano i mercati finanziari è principalmente quello di “assicurare la stabilità del sistema finanziario e degli intermediari chi vi operano, di garantire la trasparenza delle informazioni disponibili, di controllare la correttezza dei comportamenti degli intermediari e di favorire condizioni di concorrenza nella prestazione dei servizi finanziari”. Nelle precedenti puntate di Guida alla finanza sono intervenuti Magda Bianca della Banca d’Italia, Fabrizio Galimberti, economista ed editorialista e già chef economist del Tesoro, e Marcello Messori, economista della Luiss e Presidente di Allianz Bank.