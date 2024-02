Guida alla finanza: che cosa sono, quanto costano e a chi convengono i fondi di investimento. Domani su FIRSTonline

Decima punta di Guida alla finanza domani su FIRSTonline. Realizzata da Ref Ricerche con la collaborazione di Allianz Bank Financial Advisors la Guida si concentrerà sui fondi di investimento grazie ad un intervento della professoressa Manuela Geranio dell’Università di Bergamo

Che cosa sono, come funzionano e a chi servono i fondi di investimento? Domani, sabato 10 febbraio, lo spiegherà la decima puntata della Guida alla finanza, realizzata da REF Ricerche con la collaborazione di Allianz Bank Financial Advisors e pubblicata in 16 lingue da FIRSTonline. Sarà la professoressa Manuela Geranio, docente ordinario di Intermediari finanziari nel Dipartimento di Scienze Aziendali dell’Università di Bergamo, a chiarire, sotto ogni aspetto, la natura, la funzione, il funzionamento e i costi dei fondi di investimento, sia aperti che chiusi, sia attivi che passivi. In particolare la decima puntata della Guida alla finanza documenterà il fatto che, pur essendo calati, i costi dei fondi comuni sono in Italia tra i più cari in assoluto.