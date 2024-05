Gruppo Trevi: nel primo trimestre nuovi ordini per 128,3 milioni. Portafoglio ordini +4,9%

L’andamento nei primi tre mesi dell’anno per quanto riguarda acquisizione ordini e backlog è risultato in “linea con le previsioni per l’anno 2024”, dice la società

Il gruppo Trevi, attivo nell’ingegneria di sottosuolo e nella realizzazione e commercializzazione di macchinari specifici per il settore, nei primi tre mesi dell’anno ha acquisito nuovi ordini per 128,3 milioni di euro. Grazie a queste nuove acquisizioni, in capo alla divisione Trevi, specializzata in fondazioni profonde e lavori geotecnici, e a Soilmec, la divisione metalmeccanica del gruppo che progetta e produce attrezzature per l’ingegneria del sottosuolo, a fine marzo 2024 il portafoglio ordini del gruppo risulta in aumento a 755 milioni, in crescita del 4,9% rispetto al 31 dicembre 2023.

I dati sono resi noti dopo la riunione del consiglio di amministrazione di Trevi, presieduto da Paolo Besozzi, in cui è stato evidenziato un indebitamento finanziario netto del gruppo pari a 203,4 milioni, sostanzialmente in linea con i 202 milioni registrati al 31 dicembre 2023. L’andamento nei primi tre mesi dell’anno per quanto riguarda acquisizione ordini e backlog è risultato in “linea con le previsioni per l’anno 2024”, evidenzia la società in una nota.

Divisione Trevi: ordini per 98,5 milioni, soprattutto dagli Emirati Arabi

Nei primi tre mesi del 2024 la Divisione Trevi ha acquisito diversi progetti per complessivi 98,5 milioni di euro. Fra i principali ordini acquisiti ecco quali segnalare. Negli Emirati Arabi Uniti, Trevi eseguirà le opere di fondazione su isola per lo sviluppo dell’innovativo progetto petrolifero e di gas dei giacimenti di Hail e Ghasha e sempre in U.A.E., Trevi ha acquisito l’incarico da Dubai Multi Commodities Centre per svolgere le fondazioni relative alla seconda fase del progetto Uptown Dubai che prevede la costruzione di due torri di medie dimensioni all’interno dell’omonimo quartiere, nel cuore della nuova Dubai, all’estremità meridionale della 2 città. In Italia ha acquisito le opere di fondazione per il nuovo stabilimento di una casa automobilistica.

Divisione Soilmec: ordini per 36,2 milioni in crescita del 20%

Nei primi tre mesi del 2024 la Divisione Soilmec ha conseguito ordini per circa 36,2 milioni di Euro, in aumento del 20% rispetto al medesimo periodo del 2023.

Il Gruppo Trevi ha ottenuto un ulteriore riconoscimento per il suo impegno in ambito ESG. Infatti, per il terzo anno consecutivo, è rientrato nella lista de “Le aziende più attente al clima” ideata da Statista, azienda specializzata in ricerche di mercato ranking e analisi di dati aziendali. La ricerca