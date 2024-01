Gruppo Fs, TX Logistik: una locomotiva speciale sui binari europei per gli obiettivi climatici 2030

L’iniziativa, lanciata da TX Logistik (Gruppo Fs), promuove il trasporto merci su rotaia come soluzione sostenibile per ridurre le emissioni di CO2 entro il 2030

Un’innovativa locomotiva, con un orologio digitale che segna il 1° gennaio 2030, diventa il simbolo del percorso verso gli obiettivi climatici dell’Ue. TX Logistik, parte del Polo Logistica del Gruppo Fs guidato da Sabrina De Filippis, promuove il trasporto merci su rotaia come soluzione sostenibile per raggiungere le riduzioni di CO2 necessarie entro il 2030. L’iniziativa, lanciata a Duisburg in collaborazione con le associazioni tedesche VDV, BME e Die Güterbahnen, mira a sensibilizzare l’opinione pubblica europea sull’importanza di questo cambiamento modale.

ll messaggio è chiaro: il conto alla rovescia è iniziato, ma ci sono ancora opportunità per adottare le misure necessarie e rendere il trasporto ferroviario il perno principale per ridurre le emissioni di CO2 del 65% entro il 2030 rispetto al 1990. Lo ha sottolineato Albert Bastius, COO di TX Logistik, durante la presentazione.

TX Logistik AG, guidata da Ugo Dibennardo, si posiziona come il secondo operatore del trasporto merci su ferro in Germania, contribuendo significativamente alla presenza del Polo Logistica in 11 Paesi. Attraverso collegamenti internazionali lungo l’asse est-ovest e nord-sud Europa, il Polo Logistica si impegna a creare un futuro sostenibile per il trasporto merci.