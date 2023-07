Gruppo Celli, cambio al vertice: Angelos Papadimitriou nominato presidente e ceo ad interim

Oltre a Papadimitriou, il Gruppo controllato da Ardian ha nominato Claudio Colombi quale amministratore

Cambio al vertice del Gruppo Celli. L’azienda attiva nella progettazione e produzione di impianti e accessori per l’erogazione di bevande e controllato da Ardian, ha nominato Angelos Papadimitriou presidente e, ad interim, amministratore delegato. Il Cda ha, inoltre, deliberato la nomina di Claudio Colombi quale amministratore.

“A nome del Consiglio di amministrazione, vorrei dare il benvenuto in azienda ad Angelos Papadimitriou e Claudio Colombi – ha commentato Marco Bellino, managing director di Ardian e membro del Consiglio di amministrazione del Gruppo Celli -. Angelos e Claudio vantano un’esperienza pluriennale nel guidare multinazionali e accelerarne lo sviluppo. Con il loro ingresso, Ardian rinnova il proprio impegno verso i clienti, i fornitori e i dipendenti di Celli con l’obiettivo di accompagnare il Gruppo in una nuova fase di espansione e consolidamento”.

“Sono onorato di unirmi ad Ardian, uno dei principali operatori di private equity a livello mondiale, nell’investire nel Gruppo Celli e guidarne lo sviluppo. Da 50 anni, Celli è un leader mondiale nel settore degli impianti per l’erogazione di bevande, riconosciuto per l’innovazione, la qualità e la sostenibilità delle proprie soluzioni. Lavorerò con la squadra del Gruppo Celli in tutto il mondo per cogliere le molteplici opportunità di crescita davanti a noi”, ha dichiarato Papadimitriou.

Angelos Papadimitriou

Angelos Papadimitriou ha guidato per 10 anni il Gruppo Coesia, attivo nelle soluzioni industriali e di packaging, in qualità di chief executive officer. Nella sua carriera ha ricoperto posizioni apicali in multinazionali del calibro di Pirelli, GlaxoSmithKline, Merck e McKinsey. Originario di Atene, Papadimitriou ha studiato Computer Science and Business Economics alla Brown University e conseguito un MBA alla Harvard Graduate School of Business Administration.

Claudio Colombi

Invece, Colombi ha ricoperto posizioni manageriali apicali in ambito operations e gestione risorse umane nel Gruppo 3M e nel Gruppo Coesia con responsabilità mondiali in Italia ed all’estero. Imprenditore, fondatore e Chairman di Perspective Developing People e Perspective Improvement, Colombi è laureato in Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni presso l’Università di Padova.