Condividi Twitter

Twitter Facebook

Facebook LinkedIn

LinkedIn Stampa

Stampa Email

Governo Meloni, nominati 31 sottosegretari e 8 viceministri: ecco la lista completa

Con trentanove nomine il governo di Giorgia Meloni è ora completo. Il giuramento per sottosegretari e viceministri è previsto per mercoledì 2 novembre. Ecco la lista approvata in Cdm

Ecco la lista dei viceministri e sottosegretari del Governo Meloni. Risolto l’ultimo tassello per completare la squadra del nuovo Governo Meloni: il Cdm ha nominato 8 viceministri e 31 sottosegretari, a cui verrà attribuita la delega di viceministro mercoledì 2 novembre. Mentre in occasione del prossimo Cdm di venerdì 4 novembre arriveranno le deleghe agli 8 viceministri, come ha indicato Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, nel corso della conferenza stampa seguita al Cdm per spiegare il primo decreto del suo Esecutivo. Resta fuori Giuseppe Mangialavori, deputato di Forza Italia vicino a Licia Ronzulli, al centro di una forte polemica nei giorni scorsi. Al suo posto entra la forzista Tripodi che era prima dei non eletti al Senato in Calabria alle ultime elezioni. Alla fine 17 poltrone sono andate a Fratelli d’Italia, primo partito della coalizione di maggioranza, 11 a testa a Lega e Forza Italia. Due poltrone per Noi Moderati di Maurizio Lupi. Ma vediamo la lista dei viceministri e sottosegretari del Governo Meloni. La lista degli 8 viceministri del Governo Meloni Esteri: Edmondo Cirielli (FdI). Giustizia: Francesco Paolo Sisto (FI). Mef: Maurizio Leo (Fdi) Mise: Valentino Valentini (FI). Ambiente: Vannia Gava (Lega). Infrastrutture e trasporti: Galeazzo Bignami (FdI) Edoardo Rixi (Lega). Lavoro e politiche sociali: Maria Teresa Bellucci (FdI) La lista dei 31 sottosegretari Esteri: Giorgio Silli (Noi Moderati) e Maria Tripodi (FI). Interni: Emanuele Prisco (FdI), Wanda Ferro (FdI), Nicola Molteni (Lega). Giustizia: Andrea Delmastro Delle Vedove (FdI), Andrea Ostellari (Lega). Difesa: Isabella Rauti (FdI) e Matteo Perego (FI). Economia: Lucia Albano (FdI), Federico Freni (Lega) e Sandra Savino (FI). Mise: Fausta Bergamotto (Fdi), Massimo Bitonci (Lega). Mite: Claudio Barbaro (FdI). Agricoltura: Patrizio La Pietra (FdI) e Luigi D’Eramo (Lega). Infrastrutture e trasporti: Tullio Ferrante (FI). Lavoro e politiche sociali: Claudio Durigon (Lega). Istruzione: Paola Frassinetti (FdI). Università e ricerca: Augusta Montaruli (FdI). Cultura: Gianmarco Mazzi (FdI) Lucia Borgonzoni (Lega) e Vittorio Sgarbi (Noi Moderati). Salute: Marcello Gemmato (FdI). Rapporti con il Parlamento: Giuseppina Castiello (Lega) e Matilde Siracusano (FI). Sottosegretari alla presidenza del Consiglio: Alessio Butti (Innovazione) Giovanbattista Fazzolari (Attuazione del programma), Alberto Barachini (Editoria) Alessandro Morelli sottosegretario con delega al Cipe.