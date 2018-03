Golf, Tiger si avvicina al Masters passando per il Valspar

Tiger Woods vuol risalire la classifica mondiale di golf e tenta di arrivare ai Masters nelle migliori condizioni possibili: la sua partecipazione al Valspar Championship, – che comincia oggi – punta a questo

Tiger Woods vuole risalire la classifica mondiale di golf e tenta di arrivare al Masters, primo major dell’anno in calendario dal 5 all’8 aprile, nelle migliori condizioni possibili. Per questo ha messo in agenda due tornei questo mese. Un’attività intensa, che non si ricordava dai bei tempi del campione.

Il primo è il Valspar Championship, che comincia oggi e si conclude domenica; il secondo è l’Arnold Palmer Invitational, la prossima settimana, dove troveremo anche Francesco Molinari. L’ex numero uno, che all’Honda Classic ha conquistato un buon 12esimo posto, sostiene di non avere problemi fisici, di sentirsi in continua crescita e di seguire attentamente il programma che sta accompagnando il suo ritorno, perciò ci sono i presupposti per una bella giocata. Ma gli avversari sono tosti.

Il Valspar Championship, che si svolge all’Innisbrook Resort di Palm Harbor, vanta infatti un ottimo field che annovera, fra gli altri, Jordan Spieth, Justin Rose, Sergio Garcia, Adam Scott. Tornano inoltre Rory McIlroy, alla ricerca del passo perduto, e lo svedese Henrik Stenson. Difende il titolo il canadese Adam Hadwin. Il montepremi è di 6,5 milioni di dollari.

L’European Tour fa tappa invece in India dove è in programma l’Hero Indian Open, torneo allestito in collaborazione con l’Asian Tour sul percorso del DLF G&CC, di Nuova Delhi. Quattro gli azzurri alla partenza: Edoardo Molinari, Renato Paratore, Nino Bertasio e Matteo Manassero. Nella quarta edizione dell’evento, appannaggio solo atleti di casa, l’indiano S.S.P. Chawrasia, vincitore delle due precedenti, proverà a concedersi il clamoroso tris, ma avrà tra gli avversari più agguerriti i connazionali Shubhankar Sharma, leader della money list, e Anirban Lahiri (a segno nel 2015), che svolge la sua attività nel PGA Tour. Saranno sul tee di partenza, tra gli altri, gli inglesi Chris Wood e Matt Wallace, lo spagnolo Pablo Larrazabal, il gallese Jamie Donaldson, lo scozzese Scott Jamieson, lo statunitense Julian Suri, il thailandese Thongchai Jaidee, i coreani Soomin Lee e Jeunghun Wang, il filippino Miguel Tabuena e il cinese Ashun Wu.

Il montepremi è di 1,750 milioni di dollari.