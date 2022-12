Goldman Sachs: a caccia di società di Criptovalute dopo il fallimento di Ftx

La banca d’affari americana, che negli ultimi anni ha accelerato la sua espansione nel settore, ha fiutato l’affare e punta a raccogliere il meglio

Regola numero uno: trasformare un problema in opportunità. Va in questa direzione la notizia che Goldman Sachs dalle ceneri della piattaforma di criptovalute Ftx cerchi di trarne vantaggio e stia valutando di spendere decine di milioni di dollari per acquistare o investire in società nel settore in difficoltà .

“Goldman sta svolgendo due diligence su diverse società crittografiche” ha detto a Reuters Mathew McDermott, responsabile delle risorse digitali di Goldman. “Il fallimento di FTX ha fatto crescere la necessità di player in criptovaluta più affidabili e regolamentati e le grandi banche vedono un’opportunità per fare affari. Noi vediamo alcune opportunità davvero interessanti, a prezzi molto più ragionevoli”.

Fallimento Ftx: danneggiato il sentiment, ma la piattaforma vale ancora

FTX aveva presentato istanza di protezione negli Stati Uniti, secondo il Chapter 11, lo scorso 11 novembre dopo che i trader hanno prelevato 6 miliardi di dollari dalla piattaforma in tre giorni e la rivale Binance non ha dato seguito a un tentativo di salvataggio. Come in un domino, l’hanno nella procedura di fallimento anche altre società tra cui Genesis e BlockFi. Nel frattempo si sono amplificate le richieste di una maggiore regolamentazione del settore delle criptovalute.

“Non c’è dubbio che il fallimento di Ftx ha colpito il sentiment del mercato, ma la tecnologia sottostante continua a funzionare” ha detto ancora McDermott.

Goldman Sachs: accelerata l’attività in asset digitali

Del resto Goldman ha dimostrato vicinanza al settore: già in passato ha investito in 11 società di asset digitali che forniscono servizi come la compliance, i dati sulle criptovalute e la gestione della blockchain.

McDermott è entrato a far parte di Goldman nel 2005 per gestire l’attività in asset digitali. Il suo team è cresciuto fino a superare le 70 persone, tra cui un desk di trading di derivati ​​e opzioni crittografiche composto da sette persone. Goldman Sachs ha anche lanciato insieme a MSCI e Coin Metrics il data service Datonomy, volto a classificare gli asset digitali in base a come vengono utilizzati.

L’azienda sta anche costruendo la propria tecnologia di contabilità distribuita privata, ha affermato McDermott. Goldman vede anche opportunità di reclutamento di personale man mano che le società crittografiche e tecnologiche in crisi lo devono invece ridurre, ha detto McDermott, sebbene la banca sia soddisfatta delle dimensioni del suo team per ora.

Criptovalute: Il mercato ora vuole player affidabili

Il mercato globale delle criptovalute ha raggiunto il picco di 2.900 milirdi di dollari alla fine del 2021, secondo il sito di dati CoinMarketCap, ma ha perso circa 2.000 miliardi di dollari quest’anno a causa della stretta creditizia delle banche centrali e di una serie di fallimenti aziendali di alto profilo, con l’ultimo numero disponibile che indica un valore pari a 865 miliardi. Per fare un esempio: un anno fa, un Bitcoin veniva scambiato a circa 45mila dollari. Oggi il valore è di poco superiore ai 16mila, per un crollo del 63%.

Gli effetti a catena del crollo di FTX hanno aumentato i volumi degli scambi di Goldman, ha affermato McDermott, poiché gli investitori hanno cercato di negoziare con controparti regolamentate e ben capitalizzate. “Quello che è aumentato è il numero di istituzioni finanziarie che vogliono fare trading con noi”, ha detto. “Sospetto che alcuni di loro siano stati scambiati con FTX, ma non posso dirlo con assoluta certezza”.