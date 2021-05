“Going to the Match”: folla in attesa di una partita di rugby nel dipinto di Lowry

Uno straordinario dipinto di Lowry che raffigura un folla persone che stanno andando ad una partita di rugby. In asta British Art: Modern/ Contemporary del 29 Giugno da Sotheby’s Londra

Dipinto nel 1928, Going to the Match è tra le prime raffigurazioni conosciute, se non la prima, di uno di L.S. I soggetti più iconici e senza tempo di Lowry: quello degli spettatori che si accalcano per un’occasione sportiva. Famoso per le sue immagini del calcio, è significativo che sia una partita di rugby che ha scelto di dipingere per prima, senza dubbio a testimonianza dell’importanza della Rugby League per le comunità del Nord. Uno dei pochi dipinti di questo sport noti per essere stati dipinti da Lowry, l’opera estremamente rara è un esempio eccezionale del linguaggio visivo unico dell’amato artista. In questo dipinto, la bandiera rossa vista volare al suolo, così come le sciarpe rosse indossate da molti membri della folla, allude ai Salford Red Devils – la squadra locale di Lowry.

Essendo rimasto nella stessa collezione di famiglia dal 1972, ed esposto solo una volta nel 1966, Going to the Match sarà offerto con una stima di £ 2.000.000 – 3.000.000 come parte dell’asta inaugurale di Sotheby’s British Art: Modern / Contemporary live-stream questa estate. Il dipinto viaggerà a New York, Edimburgo e Dublino per mostre pubbliche prima dell’asta, prima di essere esposto a Sotheby’s New Bond Street dal 22 al 29 giugno.

Nell’agosto del 1895, ventidue club si incontrarono al George Hotel di Huddersfield per formare la Northern Rugby League, lasciando la Rugby Union per consentire ai giocatori della classe operaia di essere risarciti per gli stipendi persi durante il gioco. Durante lo sviluppo del gioco nel corso del ventesimo secolo, la Rugby League si è profondamente radicata nel tessuto sociale e culturale del nord dell’Inghilterra e le partite hanno attirato folle enormi, con il culmine di ogni stagione la finale della Challenge Cup che continua ancora oggi.

“La gente pensa che le folle siano tutte uguali. Ma non lo sono, sai. Ognuno è diverso. Guarda! Quell’uomo ha una contrazione. È zoppicante. Ha bevuto troppa birra … È meraviglioso non è vero “

L.S. Lowry ha citato in una conversazione con il critico d’arte Edwin Mullins.

L’opera è stata dipinta nello stesso anno in cui un Lowry di 41 anni ha terminato un periodo di tredici anni di frequenza alla scuola d’arte part-time – iniziando con corsi serali alla Manchester School of Art e finendo alla Salford School for art – mentre lavorava. Questo primo capolavoro dimostra l’influenza chiave del suo insegnante d’arte a Manchester, l’impressionista francese Adolphe Valette, mentre Lowry riprende il mantello impostato da Manet, Pissarro, Degas e Van Gogh nella loro registrazione della modernità degli anni Settanta dell’Ottocento. In Francia, l’attenzione si è concentrata sui parchi, sui viali, sui tram e sugli aspetti più grintosi della vita ai margini della città, mentre Lowry ha preso l’ambiente industriale e l’atmosfera di Manchester come soggetto per tutta la vita.



Questa atmosfera si fa sentire acutamente nella tavolozza monocromatica e nelle pesanti nuvole di Going to the Match: una giornata fredda e grigia mentre la folla si fa strada tra le fabbriche grigie e un camino gonfio verso la partita. A differenza degli elementi più pittoreschi degli impressionisti, Lowry offre una resa più realistica, demistificando il panorama industriale attraverso un gioco radicato nel tessuto della vita nordica.