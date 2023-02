Glovo annuncia il licenziamento di 250 lavoratori: via il 6,5% del personale

Dopo il boom negli anni del Covid l’azienda fa i conti con un rallentamento degli ordini. I tagli riguarderanno principalmente il personale nella sede di Barcellona

Anche Glovo si unisce all’ondata di licenziamenti. La piattaforma di consegne a domicilio, con sede a Barcellona, ha annunciato tagli che interesseranno il 6,5% del suo personale: 250 persone perderanno il posto di lavoro, soprattutto la sede centrale in aree quali “le funzioni di supporto al business, le assunzioni e i dati”, ha dichiarato l’amministratore delegato Oscar Pierre in un comunicato precisando che “non saranno colpiti corrieri, addetti al picking o dipendenti in prima linea”.

A portare l’azienda a questi licenziamenti la flessione del mercato. Pierre ha dichiarato che la rapida crescita di Glovo dal suo lancio nel 2015 ha creato inefficienze operative e che il crollo della domanda nel quarto trimestre dimostra che fattori esterni stanno influenzando le prestazioni del settore delle consegne. “L’attuale situazione macroeconomica, con l’aumento dei tassi di interesse e dell’inflazione, ha avuto un impatto sul potere d’acquisto dei consumatori, che abbiamo notato verso la fine del 2022”, ha detto l’ad.

Il contesto dei licenziamenti di Glovo

Glovo ha dichiarato che la sua rapida crescita recente – che, a suo dire, ha visto il suo team aumentare del 40% rispetto all’anno precedente, fino a raggiungere le attuali 3.900 persone – ha “naturalmente creato inefficienze”, che ora “deve correggere”. Inoltre, l’azienda ha dichiarato che ridurrà anche le “spese operative non legate al personale” e assumerà solo “ruoli critici per il business fino alla prima metà del 2023”.

Glovo si aggiunge alla lista crescente di aziende tecnologiche europee che licenziano personale, mentre i mercati pubblici crollano e il continente scivola nella recessione. Ma la scaleup – che è stata acquistata dalla berlinese Delivery Hero alla fine del 2021 – ha altri grattacapi da affrontare oltre al rallentamento.

Due multe dal governo spagnolo

La decisione arriva meno di una settimana dopo che la Reuters ha riportato che Glovo è stata multata dal governo spagnolo per 56,7 milioni di euro per presunte violazioni delle leggi sull’occupazione. Questa multa si aggiunge a quella di 79 milioni di euro del settembre 2022 per presunte violazioni delle leggi sul lavoro.

Glovo sta facendo ricorso contro entrambe le multe e ha dichiarato che i licenziamenti di oggi non sono collegati alle sanzioni.

L’anno scorso l’Unione Europea ha fatto irruzione negli uffici di Glovo e Delivery Hero nell’ambito di un’indagine su possibili violazioni delle leggi anticoncorrenza, e gli addetti ai lavori hanno dichiarato che la dirigenza dell’azienda non prendeva sul serio le norme antitrust.