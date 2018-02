Global Art Market 2017: Christie’s, vendite record per 6,6 miliardi di dollari

Christie’s annuncia che le vendite globali complessive sono aumentate del 26% nel 2017 a 5,1 miliardi di sterline (6,6 miliardi di dollari, + 21%), guidate dalla vendita record di Salvator Mundi di Leonardo da Vinci, venduta a $ 450,3 milioni (£ 342,2 milioni) a novembre, New York .

L’aumento dell’offerta a livello di capolavori proposti da Christie’s nel 2017 ha soddisfatto ampiamente la costante domanda, portando ad un aumento del 33% per un corrispettivo di 5,9 miliardi di dollari. Le vendite nelle Americhe sono aumentate con una in crescita del + 68% pari a 3,2 miliardi di dollari, le vendite in Asia hanno totalizzato un + 11% e 754,9 milioni di dollari, mentre le vendite in Europa e Medio Oriente ammontano a 2 miliardi di dollari con un + 11%

Le vendite all’asta – tradizionale – hanno portato la crescita del 33% per un totale di 5,9 miliardi di dollari, mentre le vendite – online – hanno raggiunto 72,4 milioni di dollari e un + 8%. 2017. Sono aumentati del 40% i nuovi compratori oltre 1 milione di sterline, con un numero di opere vendute oltre 10 milioni di sterline passando così dal 26 del 2016 a 65 nel 2017. Le vendite private hanno invece visto un calo del 32%, realizzato 611,8 milioni.I nuovi acquirenti rappresentavano il 31%. Le vendite online sono rimaste il principale punto di ingresso per i nuovi acquirenti (37%). Nelle aste tradizionali e online le prime due categorie che hanno attratto nuovi acquirenti sono state Luxury (28%) e Decorative Arts (18%).

La continua crescita della base clienti asiatica ha sostenuto un aumento degli acquisti dalla stessa regione (+ 39%) per rappresentare il 31% della spesa globale. Le spese per i clienti asiatici sono aumentate ai livelli di prezzo più elevati (oltre 1 milione di sterline), con un aumento del 63%. Gli acquisti dall’Asia nelle vendite online sono aumentati del 23%, trainati dagli acquisti di prodotti asiatici di arte e di lusso. Lo scorso anno c’erano 15 vendite di opere d’arte asiatiche, inclusa la serie “Art of China”, con una media del 92% di vendita al lotto e il valore dell’arte asiatica venduta online aumentata del 32%.

A New York si registra un aumento del 68% delle vendite all’asta (62% in $), ricordiamo la vendita record mondiale di Salvator Mundi di Leonardo da Vinci. Ulteriori successi hanno incluso la vendita record della Fujita Museum Collection a marzo scorso, che ha totalizzato 262,8 milioni di dollari. Altri punti salienti sono stati La musa endormie di Constantin Brancusi ($ 57.367.500, un record d’asta mondiale per l’artista), Laboureur dans un champ di Vincent van Gogh ($ 81.312.500), Contraste de formes di Fernand Léger ($ 70.062.500, un record d’asta mondiale per l’artista) e Cy Leda e lo Swan di Twombly ($ 52,887,500). I compratori americani rappresentavano il 32% della spesa globale, avendo speso il 22% in più all’asta a Christie’s rispetto al 2016.

I clienti europei e mediorientali hanno speso il 52% in più all’aste di Christie’s rispetto al 2016, rappresentando il 37% della spesa dei clienti a livello globale. Le vendite all’asta di London King Street sono aumentate del 23% (18% in $), con un aumento significativo dei nuovi acquirenti, con un aumento del 33% rispetto al 2016. Tra le novità dell’anno si segnala la vendita record di Hölle der Vögel di Max Beckmann (Birds’s Hell) , Che è stato venduto a £ 36.005.000 a giugno. Le vendite di ottobre tenute durante la settimana di Frieze sono state evidenziate da Red Skull di Jean-Michel Basquiat (1982), che ha venduto per £ 16.546.250. La vendita serale del dopoguerra e dell’arte contemporanea ha raggiunto £ 134.076.500, la cifra più alta per una vendita serale nella categoria in Europa. La folla di moda si è riunita per l’esposizione pre-vendita di settembre della collezione di Audrey Hepburn e ha lanciato il nuovo programma di accesso Christie’s Lates, un’iniziativa di eventi pubblici after-hours a Londra e New York.

Parigi ha aumentato le vendite all’asta del 49% (44% in $), avendo abbracciato una varietà di categorie, guidate da una serie di importanti collezioni private. La prima asta si è tenuta a marzo, quando le opere di Giacometti della collezione Hubert de Givenchy sono state vendute al 100%. A settembre, la vendita di due giorni della collezione di Alberto Pinto di quasi 1.000 lotti per categorie, ha totalizzato più che triplicare la sua stima pre-vendita. Durante la settimana FIAC di ottobre, Grand Femme II di Alberto Giacometti ha realizzato € 24.907.500 nella vendita di Avant-Garde, l’opera più costosa venduta in Francia nel 2017. La collezione Prat ha chiuso la settimana FIAC, con Jim Crow di Jean-Michel Basquiat che realizza € 15,007,500 . Le vendite a Ginevra a novembre hanno totalizzato CHF144.007.100, attirando oltre 4.600 visitatori per vedere i lotti tra cui l’Art of de Grisogono, il più grande diamante D-color impeccabile mai messo all’asta, che ha stabilito un nuovo record mondiale d’asta quando ha realizzato 33.500.000 di franchi e la settima edizione della vendita di beneficenza Only Watch, che è stata venduta al 100% e ha raccolto CHF 10.776.500.

La categoria Impressionist and Modern Art (compresa la Modern British Art, American Paintings e Latin American Paintings) è aumentata del 60% e 1,2 miliardi di sterline (1,6 miliardi di dollari, + 53%). Durante la vendita serale di Impressionisti e Moderna di New York a novembre sono stati fatti sei records d’asta mondiali, con Laboureur di Vincent van Gogh che ha realizzato $ 81,312,500 e il Contraste de Form di Fernand Leger che realizza $ 70,062,500. La vendita ha totalizzato $ 479.320.250, un aumento del 95% rispetto alla vendita serale di novembre 2016.

Il dipartimento Post-War & Contemporary ha realizzato un fatturato totale di 1,2 miliardi di sterline, in aumento del 25% (1,6 miliardi di dollari, + 20%). I momenti salienti dell’anno includono i tre studi di Francis Bacon per un ritratto di George Dyer ($ 51,767,500), la Leda di Cy Twombly e lo Swan ($ 52,887,500) e le Sixty Last Suppers di Andy Warhol ($ 60,875,000)

Le vendite di Decorative Arts & Design sono aumentate del 20% a £ 191,4 milioni ($ 247,8 milioni, in aumento del 15%), inclusa la vendita di Robert de Balkany a Londra a marzo, per un totale di £ 15.441,313, e la serie Collector in tutta Londra, New York e Parigi sale di vendita, per un totale di £ 13.249.836 / $ 17.504.746 / € 14.828.992.

Le vendite di arte asiatica sono aumentate del 50% a 704,6 milioni di sterline (912,4 milioni di dollari, + 44%), messe in risalto da un magnifico paio di vasi “farfalla” famille rose venduti a £ 14.725.000 a Londra a maggio e a Hong Kong a novembre, che ammontava a HK $ 3,43 miliardi, durante il quale un prezzo record d’asta mondiale per un dipinto ad olio di un artista asiatico era fissato per il 29.01.64 di Zao Wou-Ki (HK $ 202.600.000).

E infine, le vendite di dipinti antichi, del XIX secolo e di arte russa ammontavano a 547,6 milioni di sterline, in crescita del 137% (709,2 milioni di dollari, + 127%), con uno dei momenti salienti dell’anno tra cui Il ponte di Rialto di Francesco Guardi con il Palazzo dei Camerlenghi, che realizzò 26.205.000 nella settimana classica di luglio a Londra. Le vendite di lusso (tra cui gioielli, orologi, vino e borse) hanno totalizzato 530 milioni di sterline, in calo del 5% (686,3 milioni di dollari, in calo del 9%). Uno dei migliori lotti per il 2017 includeva Le Grand Mazarin, un diamante rosa chiaro del 19.07 carati e uno dei diamanti Golconda più famosi e importanti della storia, che è stato venduto a 14.375.000 di franchi a Ginevra a novembre.

In leggero aumento anche e vendite complessive di World Art e Science & Books sono state pari a 123,6 milioni di sterline, in aumento del 3% (160,1 milioni di dollari, in calo dell’1%), tra cui un record mondiale di asta per un enigma cifrario venduto per $ 547,500 a un offerente online durante il New York di giugno Vendita di libri e manoscritti e il telescopio di Albert Einstein, venduto a $ 432,500 a New York a dicembre, che stabiliva un record mondiale d’asta per qualsiasi oggetto scientifico di proprietà di Einstein offerto all’asta.