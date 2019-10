Giro di Lombardia: Mollema sorprende tutti, Nibali flop

L’olandese 33enne vince a sorpresa la classica delle foglie morte, lasciandosi alle spalle i grandi favoriti della vigilia, da Bernal a Roglic fino a Nibali, che chiude così una delle sue stagioni più deludenti.

Professionista dal 2008, tanti piazzamenti nella top ten delle principali competizioni ma vittorie con il contagocce, la maggiore delle quali la Clasica de San Sebastian nel 2015: finalmente ieri, alla soglia dei 33 anni, l’olandese Bauke Mollema ha colto il successo che vale una carriera vincendo per distacco il Giro di Lombardia, una delle cinque classiche-monumento del calendario, un trionfo maturato con uno scatto a metà della salita del Civiglio, piantando in asso il gruppo dei favoriti. Mollema non si è più voltato indietro pedalando a suo modo, scomposto ma efficace: a turno ad agguantarlo ci hanno provato prima Roglic, poi Valverde e anche Bernal.

Ma erano tutti tentativi tardivi: superato senza danni anche lo strappo del San Fermo, il traguardo di Como era ormai troppo vicino per permettere agli inseguitori di agganciare l’olandese che si presentava sul lungo lago con un vantaggio rassicurante. Valverde e Bernal si giocavano i due posti rimanenti del podio con lo spagnolo ex iridato che precedeva di un soffio il colombiano trionfatore all’ultimo Tour. Un po’ più staccato arrivava il drappello di Roglic. Vincenzo Nibali, che cercava in questo Lombardia di fare il tris, si era arreso sulle prime rampe del Civiglio. Per lo Squalo si chiude una stagione tra le più deludenti con il secondo posto al Giro e niente più.