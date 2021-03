Giornata dell’Acqua: utility in campo e appelli da tutta Italia

Acea installa al Quirinale una fontama hi-tech – Confagricoltura lancia un allarme sulle condizioni della rete – Fico torna alla carica sull'”acqua pubblica”. Acquedotto Pugliese istituisce un premio internazionale

In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua – che si celebra oggi, lunedì 22 marzo – si moltiplicano le iniziative da parte delle utility e delle associazioni italiane.

Domenica, ad esempio, Acea ha installato nel Palazzo del Quirinale la 96esima Casa dell’acqua, una fontana di nuova generazione che consente anche di ricaricare telefonini e tablet.

“Le Case dell’acqua – scrive Acea in una nota – rappresentano l’evoluzione hi-tech delle antiche fontane, erogano gratuitamente acqua naturale o frizzante e fanno ormai parte dell’arredo urbano della Capitale e dei comuni in cui sono state posizionate. Sono collocate in luoghi pubblici facilmente raggiungibili dai cittadini, vicino alle fermate della metropolitana, in posti di interesse turistico o di alto valore simbolico come il Colosseo o la Tenuta Presidenziale di Castel Porziano”.

Confagricoltura lancia invece un appello: “Occorre mettere mano con urgenza all’intera rete idrica nazionale – scrive l’associazione – che dopo trent’anni di abbandono è in pessime condizioni. Nel nostro Paese solo l’11% dell’acqua piovana viene trattenuta. È necessario costruire nuovi invasi, rinnovare i sistemi irrigui, sanare la rete dell’acqua potabile che perde il 42% tra quella immessa e quella erogata. Va ripristinata e rinnovata una rete infrastrutturale vecchia, con un tasso di dispersione elevato, senza dimenticare l’importanza di migliorare l’utilizzo delle acque reflue, che è una delle sfide più importanti dell’economia circolare”.

Per questo Confagricoltura invita a cogliere l’occasione del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico e del Recovery Plan “per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici, forieri di eventi estremi siccitosi e alluvionali, per ripristinare e realizzare quelle infrastrutture necessarie a gestire la risorsa idrica”.

Il presidente della Camera, Roberto Fico, ha detto ai microfoni del Gr1 che quello dell’acqua è “un tema fondamentale e il Parlamento deve fare una legge che stabilisca principi certi, sia rispetto al senso del referendum e a quello che hanno espresso gli italiani, ossia che ci sia una gestione totalmente pubblica”.

Acquedotto Pugliese ha scelto lo scrittore Andri Snær Magnason – autore di “Il tempo e l’acqua – per dialogare e raccontare il valore della risorsa idrica oggi in Puglia, in Italia come nel resto mondo. E ha annunciato l’istituzione del Premio internazionale AQP Award alla sostenibilità ambientale che sarà conferito ogni anno in occasione della prossima Giornata mondiale dell’Acqua, a partire dal 2022, ad una personalità che si è distinta sul tema della tutela e valorizzazione del patrimonio idrico.