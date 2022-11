Giornata contro la violenza sulle donne, TIM protagonista dell’iniziativa “4 Weeks 4 Inclusion”

In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre, 4 Weeks 4 Inclusion ha dedicato l’intera programmazione della giornata al tema della discriminazione sessuale e al contrasto della violenza di genere

Il calendario della 4 Weeks 4 Inclusion parla chiaro: ci sono 12 eventi in programma per la giornata di oggi che mettono al centro dell’attenzione le azioni concrete da parte di aziende, istituzioni e atenei contro la violenza sulle donne. TIM è da tempo impegnata in questa battaglia e la programmazione di queste 4 settimane per l’inclusione ne è la principale testimonianza. 4 Weeks 4 Inclusion è una manifestazione interaziendale ideata proprio sensibilizzare sui temi dell’inclusione e della valorizzazione delle diversità, oltre che della violenza di genere.

TIM, come la maggior parte dei 300 partner coinvolti nell’iniziativa, ha messo a disposizione dei suoi dipendenti diversi presidi a supporto delle vittime o dei testimoni, che vanno dalla consulenza psicologica o quella legale.

“TIM contro le molestie di genere, sessuali e il bullismo”, è uno dei tasselli del Progetto Donna, che rappresenta l’impegno di TIM per aumentare la cultura delle pari opportunità e accelerare la crescita professionale delle donne in azienda ma non solo. Il progetto infatti si articola in tre filoni “governance e indirizzo”, “clima e cultura” e “empowerment e carriera” e non è rivolto esclusivamente alle donne ma a tutta la popolazione aziendale.

Sul sito di 4 Weeks 4 è possibile registrarsi sia se si è dipendenti di una delle 300 aziende partener, sia come “ospiti”. I contenuti online sono disponibili durante tutte le quattro settimane e lo streaming è fruibile in tempo reale attraverso l’acceso con nome utente e password.